Twitch'ten Instagram'a artık direkt aktarılabilecek

Popüler canlı yayın platformu Twitch, kliplerin TikTok ve YouTube Shorts'a ek olarak Instagram'a da aktarılabilceğini duyurdu.

Twitch'ten Instagram'a artık direkt aktarılabilecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:46

Canlı yayınlardan hazırlanan kliplerin çoğunlukla sosyal medyada paylaşıldığının farkında olan Twitch, bu bağlamda Instagram'da direkt paylaşım için duyurusunu yaptı.

Twitch konu hakkında yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

''TikTok ve YouTube Shorts’a ek olarak artık kliplerinizi doğrudan Instagram’a da aktarabilirsiniz. En sevdiğiniz anları daha fazla kişinin görmesini sağlamak için yakın tarihli bir klibi düzenleyip Instagram’da paylaşmayı deneyin. Özellik bu hafta tüm kanallarda kullanıma sunuluyor.''


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