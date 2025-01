Twitch'ten Instagram'a artık direkt aktarılabilecek

Canlı yayınlardan hazırlanan kliplerin çoğunlukla sosyal medyada paylaşıldığının farkında olan Twitch, bu bağlamda Instagram'da direkt paylaşım için duyurusunu yaptı.

Twitch konu hakkında yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

?? You can now export your Clips directly to Instagram, in addition to TikTok and YouTube Shorts



Try editing and sharing a recent Clip to get more eyes on your favorite moments ??



Rolling out to all channels this week ?? pic.twitter.com/K6U95Dzllq