Twitch'ten Instagram'a artık direkt aktarılabilecek
Popüler canlı yayın platformu Twitch, kliplerin TikTok ve YouTube Shorts'a ek olarak Instagram'a da aktarılabilceğini duyurdu.
Canlı yayınlardan hazırlanan kliplerin çoğunlukla sosyal medyada paylaşıldığının farkında olan Twitch, bu bağlamda Instagram'da direkt paylaşım için duyurusunu yaptı.
Twitch konu hakkında yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
''TikTok ve YouTube Shorts’a ek olarak artık kliplerinizi doğrudan Instagram’a da aktarabilirsiniz. En sevdiğiniz anları daha fazla kişinin görmesini sağlamak için yakın tarihli bir klibi düzenleyip Instagram’da paylaşmayı deneyin. Özellik bu hafta tüm kanallarda kullanıma sunuluyor.''
?? You can now export your Clips directly to Instagram, in addition to TikTok and YouTube Shorts— Twitch Support (@TwitchSupport) January 29, 2025
Try editing and sharing a recent Clip to get more eyes on your favorite moments ??
Rolling out to all channels this week ?? pic.twitter.com/K6U95Dzllq
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Suat ağabeye mektup
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu
- Gazetecilik ve ekran budalaları