Instagram reklamlarını kaldıran uygulamaya Google'dan engel
Instagram reklamlarını kaldırmasıyla kısa sürede gündem olan The OG App, Instagram'ın talebiyle uygulama mağazalarından kaldırıldı.
Instagram en popüler uygulamalardan biri ve ücretsiz. Bu sebeple gelirlerini reklamlar üzerinden sağlayan uygulamanın neredeyse pek çok yerinde reklamlar var. Kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ve bir noktada da eleştirilen uygulamanın 'reklamlarını' kaldıran bir uygulama geliştirilmişti.
APP STORE'DAN KALDIRILMIŞTI ŞİMDİ DE PLAY STORE'DAN
The OG App olarak adlandırılan bu uygulama reklamları kaldırdığı gibi önerilen gönderileri de kaldırıyordu. Instagram ise bu tarz bir uygulamanın şirket politikalarını ihlal ettiğini söyleyerek Google Play Store ve App Store üzerinden kaldırılması talebinde bulunmuştu.
Söz konusu talebe karşılık olarak Play Store'dan kaldırılan uygulama daha önce de App Store tarafında kaldırıldımıştı. The OG App hakkında Meta'dan yapılan açıklama şu şekildeydi:
''Bu uygulama politikalarımızı ihlal ediyor ve gerekli tüm yaptırım eylemlerini gerçekleştiriyoruz''
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