Reklamsız Instagram deneyimi sunan yeni uygulama: The OG
Her gün milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Instagram için reklamları kaldıran bir uygulama yayımlandı. The OG App, Android ve iOS için kullanımda.
Instagram ücretsiz bir uygulama olduğu için reklamlar üzerinden gelir elde ediyor. Haliyle bu durum kullanıcılar açısından zaman zaman can sıkıcı hale gelebiliyor. Bu can sıkıcı durumu değiştirmek için geliştirilen The OG, reklamsız bir Instagram vadediyor. Android ve iOS tarafında bulunan uygulama Instagram'da kullandığınız hesabınızla giriş yapmanızla çalışıyor.
Instagram'ı reklamsız kullanmak adına geliştirilen mobil uygulama
The OG yeni bir sosyal ağ oluşturmak gibi bir çabaya girmiyor. Aksine Instagram gönderilerini kullanıcıların tercihlerine göre yeniden düzenlemeye olanak sağlıyor.
Kullanıcılar Instagram hesaplarına buradan giriş yaptıklarından ana sayfalarını görebiliyorlar. Öte yandan uygulama hem reklamları ana sayfadan kaldırıyor hem de önerilen gönderileri. Bu sayede daha temiz bir ana sayfaya kavuşmuş oluyorsunuz.
Kullanıcıların Twitter'daki listeler gibi alternatif paylaşımlar oluşturmasına olanak sağlayan uygulamada aynı zamanda 24 saat boyunca yeni içeriklerin gelmesini durduran bir seçenek de mevcut.
Uygulamanın geliştiricileri Ansh Nanda ve Hardik Patil daha ferah bir sosyal medya deneyimi için bu uygulamayı geliştirdiklerini söylediler.
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