Instagram ve Facebook ücretli mi olacak? Facebook ve Instagram'ın ücreti ne kadar olacak?

Yayınlanma: 03.09.2023 - 12:21

Güncelleme: 03.09.2023 - 12:29

Popüler sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın son günlerde ücretli olacağına dair iddialar gündeme geldi. Birçok insan tarafından Facebook ve Instagram'ın ücretli olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Facebook ve Instagram ücretli mi olacak?

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Son dönemlerde Avrupa Birliği tarafından insanları korumak için sosyal medya şirketlerine olan baskı arttırıldı. Bu baskının ana nedeni kişiselleştirilmiş reklamlardan kaynaklanıyor. Bu sebepten dolayı da Facebook ve Instagram'ın ücretli bir versiyon çıkartacağına dair iddialar gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre Facebook ve Instagram'ın reklamsız ücretli bir versiyonu çıkacak. Bu sayede platformlar Avrupa Birliği baskısını arttırmayı hedefliyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'IN ÜCRETSİZ VERSİYONU KALKACAK MI?

Facebook ve Instagram'ın ücretli versiyonunun yanında ücretsiz reklamlı versiyonları hala yayınlanmaya devam edecek.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'IN REKLAMSIZ VERSİYONU NE KADAR OLACAK?

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi META tarafından henüz fiyat hakkında bir bilgi açıklanmadı. Ancak tahminlere göre Facebook ve Instagram'ın abonelik sistemi ile reklamsız platform hizmetini sunacağı tahmin ediliyor. Facebook ve Instagram'da hali hazırda ücretli mavi tik uygulaması bulunuyor. Bu uygulama 14.99 dolar (mevcut kur ile 400 TL) fiyat etiketi ile satılıyor. Reklamsız hizmetin ise bu fiyat aralığında olması bekleniyor.