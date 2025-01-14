Instagram ve Facebook’ta güzellik filtreleri tarih oluyor! Meta Spark kapanıyor

Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:22

Güncelleme: 14.01.2025 - 11:22

Meta, 14 Ocak 2025 itibarıyla Meta Spark platformunu kapatarak, Instagram ve Facebook’taki üçüncü taraf güzellik filtrelerini devre dışı bırakıyor. Yıllardır milyonlarca AR efekti geliştiren Meta Spark, Meta’nın artırılmış gerçeklik (AR) odaklı yeni cihazlara, özellikle Orion AR gözlüklerine öncelik vermesi nedeniyle son buluyor.

Güzellik filtrelerinin kaldırılması, estetik algıyı değiştirdiği ve beden dismorfisi gibi sorunlara neden olduğu gerekçesiyle alınan bir karar. Ancak bu adım, yüksek etkileşim alan filtreli içeriklerin etkisinin azalmasına yol açabilir.

Meta, üçüncü taraf filtrelerin Snapchat gibi alternatif platformlara taşınabileceğini belirtse de, geliştiriciler bu kararın gelir ve görünürlük kaybına neden olacağını savunuyor. Spark’ın kapanmasıyla Meta, artırılmış gerçeklikte farklı bir strateji izlemeyi planlıyor. Artık kullanıcılar yalnızca Meta’nın kendi sunduğu yerleşik filtreleri kullanabilecek.