Meta'nın GTA: San Andreas VR projesinden üzen haber

Meta yıllar önce duyurduğu GTA: San Andreas VR projesini erteledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 15:05
Meta'nın GTA: San Andreas VR projesinden üzen haber
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Meta, VR tarafı için çalışmalarını sürdürürken, erteleme haberi geldi. 2021'de ilk kez duyurulan GTA: San Andreas VR projesi tanıtıldığı dönemde oyunculara açık dünya deneyimini sunacağının söylenmesiyle heyecan yaratmıştı. Ancak projeyle ilgili yıllardır bir gelişme duyurulmuyordu.

META DİĞER PROJELERE ODAKLANIYOR

Pek çok kişinin umudunu kestiği projenin resmen ertelendiğinin duyurulması ise serinin hayranlarını üzdü. 

Projenin ise neden iptal edildiği açıklanmadı. Yapılan açıklamada, GTA: San Andreas VR'ın süresiz ertelendiği ve Meta'nın diğer projelerine odaklandığı belirtildi.


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