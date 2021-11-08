Twitter ve Instagram barıştı: 9 yıl sonra geri dönebilir

08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:32

Dokuz yıllık aranın ardından artık Instagram gönderilerinin önizlemeleri Twitter’da görülebilecek.

Instagram’ın Facebook Inc. tarafından satın alınmasından önce platformda paylaşılan fotoğraflar otomatik olarak Twitter’a gönderilebiliyordu. Ancak 2012 yılında Facebook bu özelliği devre dışı bırakmıştı. Sonrasında da yıllar boyunca Twitter ve Instagram arasında bir etkileşim kurmak pek de mümkün olmadı.

NewsLabTurkey’in bültenine göre Twitter’ın platformunu daha açık hâle getirme adımlarının bir parçası olarak tweetleri Instagram hikâyelerinde gömülü olarak paylaşılabilir hâle getirmesi ve ardından iki ekip arasında başlayan diyalog, sonunda Instagram gönderilerinin önizlemelerinin tekrar Twitter’da görünebilmesine kadar ilerledi.

Geçtiğimiz haziran ayında Instagram, tweet’lerin hikaye olarak atılmasına izin vermeye başlamıştı.

TWITTER 'EMOJİ' ÖZELLİĞİNİ YİNE KALDIRMIŞTI

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'de denediği Reactions adını verdiği "emoji ile tepki verme" özelliğini son olarak bir kez daha kaldırmıştı. Platformdan ise konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

Twitter bir süre önce emojiyle tepki verme veya diğer adıyla 'Reaksiyonlar' özelliğini Türkiye'de test etmeye başlamıştı. Ancak özelliği bir süre sonra kaldırmış ve yeniden kullanıma sunmuştu.

Özelliği pilot bölge olarak Türkiye'de deneyen Twitter, Türkiye sayfasında konuyla ilgili olarak birkaç teknik sorunun yaşandığı açıklaması yapılmıştı.

Medya Koridoru'nda yer alan habere göre, bu özellik ile tweetleri sadece beğenmek yerine çeşitli tepkiler verilebiliyordu. Bu tepkiler arasında gülme, düşünme, alkış ve üzgün gibi emojiler yer alıyordu.