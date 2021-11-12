Instagram'a 'durum ekleme' özelliği geldi: Artık 'WhatsApp' gibi olacak

12 Kasım 2021 Cuma, 12:18

Popüler sosyal medya platformu Instagram, çeşitli yeniliklerle kullanıcılarla olan etkileşimi artırmayı hedefliyor. Son olarak şirket, sevilen bir WhatsApp özelliği olan durum eklemeyi bünyesine dahil etti.

Bu özelliği kullanmak için adın hemen altında bulunan “durum ayarla” tuşuna dokunmak gerekiyor. Kademeli olarak yayınlanacak olan özellik ilk etapta her kullanıcıya açık olmayayabilir.

Özellik her kullanıcıya açıldığında, 'çalışıyor, kutlama yapıyor, meşgul ve mutlu' gibi durum ekleme seçenekleri arasından birini işaretlemeniz yeterli olacak.

DURUM EKLE ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Durum ekle özelliğini açmak için profilinizde yer alan biyografi, internet sitesi yeri boş olması gerekiyor. Profili düzenle dedikten sonra yazan kısımları silmeniz gerekiyor. Sildikten sonra profilinize girip durum ayarla seçeneğini tıklayarak istediğiniz durumu yapabilirsiniz.

Fakat özellik henüz deneme aşamasında olduğu için her kullanıcıya açık değil.