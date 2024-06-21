Instagram, yakın arkadaş listeleri için yeni özellik duyurdu

Yayınlanma: 21.06.2024 - 00:44

Güncelleme: 21.06.2024 - 00:47

Instagram için yeni bir özellik duyuruldu. Bu özelliğe göre kullanıcılar yakın arkadaşlarına eklediği kişilere özel olarak canlı yayın yapabilecek. Yakında 'canlı yayında yakın arkadaşlar' özelliğinin sunulması bekleniyor.

INSTAGRAM'DA YAKIN ARKADAŞ LİSTELERİNE ÖZEL CANLI YAYINLAR YOLDA

Kullanıcılar bu canlı yayın özelliğini pek çok şekilde kullanabilir. Meta'nın, platformun etkileşimi artırmak ve daha fazla kullanıcının aktif olarak uygulamayı kullanması için bu tarz bir özelliği piyasaya süreceği konuşuluyor. Çünkü TikTok gibi çok popüler platformlarda bu canlı yayın özellikleri binlerce kişiye aynı anda ulaşmayı sağlıyor.

Haziran ayının başında Instagram'a geçilemeyen reklamların geleceği aktarılmıştı. Meta çatısı altında yer alan Instagram için yeni özellikler de test ediliyor. Söylenene göre Ad Breaks olarak adlandırılan bu süreç geçilemeyen reklamların yolda olduğunu göstermişti.