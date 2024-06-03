Instagram'a geçilemeyen reklamlar yolda! Peki nasıl olacak?

Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:33

Güncelleme: 03.06.2024 - 13:36

Meta çatısı altında yer alan Instagram, oldukça popüler zamanlarını yaşıyor. Hem aktif kullanıcı sayısı hem de içerik üreticisi sayısı günden güne artan platform için yeni özellikler de test ediliyor. Fark edilen 'Ad Breaks' özelliği ise geçilemeyen reklamların yolda olduğunu gösteriyor.

INSTAGRAM'A GEÇİLEMEYEN REKLAMLAR MI GELİYOR?

Kullanıcılarını platformada daha fazla tutmak isteyen Meta, hesap sahiplerinin fotoğraflara bakmaya devam edebilmesi için geçilemeyen reklam altyapısını test etmeye başladı.

Test edildiği fark edilen bu özellik, kullanıcıların gezinme deneyimini de olumsuz etkileyecek. Çünkü bu reklamlar çıkınca 3 ila 5 saniye görüntülenmesi gerekecek. Türkçeye reklam arası olarak çevrilen bu özellik, geçilemeyen reklamların platformda test edilmesiyle karşımıza çıkıyor.

Bazı kullanıcıların karşılaştığı ve ekran görüntülerini paylaştığı bu özellikte reklamlar çıktığında fotoğraflara veya hikayelere bakmaya devam etmek isteyen kullanıcılar bu reklamları izlemek zorunda kalacak.

INSTAGRAM İÇİN BAŞKA ÖZELLİKLER DE TEST EDİLİYOR

Bunun yanı sıra uygulama için sessize al düğmesi geliyor. Instagram'da rahatsız olduğunuz bir hesap varsa hem paylaşımları hem de mesajları kökünden kesmek mümkün olacak. Meta, WhatsApp üzerinden söz konusu hizmeti zaten sunuyordu.