Instagram'da bazılarının canını sıkacak gelişme! Özgün olmayanlar...

Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:32

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:33

Meta çatısı altında yer alan Instagram, özgün içeriklerin sayısının günden güne düştüğü bir platfrom haline gelmişti. Bu haliyle çok eleştirilen ve kopyalanan içerikleri paylaşan sahte hesaplar milyonlarca kişiye ulaşıyordu. Bunun önüne geçilmesi adına algoritması güncellenen Instagram'da artık orijinal içeriklere öncelik verilecek.

Yeni güncellenen algoritma sayesinde kullanıcılar çok takipçiye sahip olmasa da eğer içerik özgünse Instagram önerilerinde o paylaşımlar çıkacak.

ÖZGÜN OLMAYAN INSTAGRAM HESAPLARI ÖNERİLMEYECEK

Bir blog yazısı ise yeni algoritmayı duyuran Instagram, daha küçük hesaplar için görünürlüğü artırmış olacak. Burada aslında en büyük değişiklik de diğer kullanıcıların video ve fotoğraflarını indiren veya ekran görüntüsünü alan ve bunları yeniden yayınlayan hesapların önüne geçilmek isteniyor.

Instagram'daki bu hesaplar ana gönderi sahibini çoğunlukla etiketlemiyor ve bu gönderileri kendilerininmiş gibi paylaşıyor. Yeniden yayınlanan içeriklerin platformdaki önerilerinin kaldırılması, söz konusu durumun önüne geçilmesini sağlayabilir. Burada da bir kıstas var. Buna göre orijinal olmayan toplama içerikleri paylaşan hesaplar kendi oluşturmadıkları içerikleri 30 gün içinde 10 defadan fazla paylaşırsa, önerilmeyecekler. Yani artık bu hesapların 'başka hesaplardan paylaşımları almak' dışında orijinal içerik de üretmesi gerecek.

Etkilenen hesaplar, "orijinal olmayan" içeriği en son yeniden yayınladıklarından 30 gün sonra yeniden önerilere uygun hale gelecekler. Blog gönderisine göre bu, Instagram tarafından lisans anlaşmaları veya içerik oluşturucuların yeniden paylaşım izinleriyle tanımlanan "bir grup yayıncıyı" etkilemeyecek.

Bunun yanı sıra Instagram, yeniden paylaşılan içeriği orijinal içerik oluşturucunun önerilerdeki gönderisiyle değiştirecek. Instagram aynı zamanda paylaşımın orijinal yaratıcısını gösteren bir etiket eklemeye başlayacak; ancak hem orijinal yaratıcı hem de fotoğrafı veya videoyu yeniden paylaşan hesap etiketi kaldırabilecek.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve şirketin başında olan Adam Mosseri, blog gönderisinde duyurulan yeni değişiklikleri bir video ile özetledi.

Instagram'daki orijinal içerikleri daha fazla ödüllendirmek istediklerini duyuran Mosseri, ilk olarak, önerilerde yeniden paylaşılan içerikleri bulduklarında bunları orijinaliyle değiştireceklerini söyledi. Yeniden yapılan paylaşıma bir etiket ekleyeceklerini söyleyen Mosseri, bu etiketin yeniden paylaşılan içerikteki takipçiler tarafından görülebileceğini aktardı.

Bununla birlikte geliştirmedikleri orijinal olmayan içerikleri sürekli paylaştıkları takdirde bu söz konusu hesaplar önerilerde çıkmayacak. Mosseri, yapılacak değişikliklerin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını söyledi ve bu konu hakkındaki fikirleri merak ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Adam Mosseri (@mosseri)'in paylaştığı bir gönderi

Söz konusu değişiklikten caps gibi paylaşımlar yapanların ve ünlü hayran sayfalarının da etkilenmesi bekleniyor.

Bu duyuru yapıldıktan sonra ise bir tartışma başladı. Küçük hesapların paylaştığı orijinal içerikler nasıl devasa kopya içerikler paylaşan hesaplara karşı kanıtlanacak bilinmiyor. Yine de bu tarz paylaşımlara karşı Instagram'ın kendi önlemini alması dikkat çekiyor.