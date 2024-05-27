Instagram'a yepyeni özellikler yolda! Neler gelecek?

Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:23

Güncelleme: 27.05.2024 - 15:23

Instagram için geliştirilen ve test edilen bazı yeni özellikler ortaya çıktı. Buna göre üretken yapay zeka artık Instagram'da da kendinden söz ettirecek. Yapay zeka kullanılarak, sohbet temaları oluşturulacak. Buna ek olarak Meta'nın Reels tarafını büyütme çabalarının bir sonucu olarak Riffs adı verilen yeni bir Reels akış filtresi geliştiriliyor.

INSTAGRAM İÇİN GELİŞTİRİLEN YENİ ÖZELLİKLER

Hikaye tarafını da daha canlı ve etkileşimli hale getirmek isteyen Meta, bu yolda öne çıkan hikayelerin yanına 'öne çıkan müzik' de ekleyecek.





Bir diğer yenilik ise Peek olarak adlandırılıyor. Bu anlık paylaşımlar yapmayı sağlayan bir özellik. Tıpkı BeReal gibi anlık olarak yapılacak paylaşımlara odaklanıyor. Bu özellikle kullanıcıların direkt Instagram kamerasından çektikleri paylaşımları yapmaları sağlanacak.

Söz konusu özelliklerin ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor. Bahsi çeken özelliklerin bir kısmı küçük bir grup ile test ediliyorken, bazıları yalnıza kodlarda görüldü ve halen geliştiriliyor.