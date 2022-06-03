Instagram'a gelecek yeni özellikler açıklandı
Sosyal medya uygulaması Instagram, platforma ekleyeceği bazı yeni özellikleri duyurdu. Bu kez daha çok Reels videolara odaklanan geliştiriciler, kullanıcı deneyimini eğlenceli bir hale getirirken, içerik üreticilerin işlerini kolaylaştıracak. İşte ayrıntılar...
Popüler sosyal medya platformu Instagram, geçen haftalarda birçok yeni özelliğe kavuşmuştu. Mesajlaşma deneyimini iyileştiren, hikâye beğenme ve kronolojik sıralama özelliklerini kullanıma sunan platform, bugün ise getireceği yeni özelliklerle gündeme geldi.
WebTekno'da yer alan habere göre; Instagram tarafından paylaşılan resmi bir blog gönderisine bakıldığında, geliştiricilerin özellikle de Reels videolarına odaklanıldığı görülüyor. Öyle ki Reels videolar artık daha uzun süreli olacak. Ayrıca kullanıcılara gelişmiş bir ses efekti koleksiyonu sunulacak.
Ayrıca hikaye paylaşımlarında kullanılan etkileşimli çıkartmalar, artık Reels videolarında da kullanılabilecek.
REELS VİDEO SÜRESİ 90 SANİYEYE ÇIKIYOR
Instagram'a Reels yüklemek isteyen kullanıcılar, bugüne kadar en fazla 60 saniyelik videolar çekebiliyorlardı. Yeni güncelleme ile bu süre 90 saniyeye çıkarılacak. Instagram'ın en güçlü rakibi TikTok'ta video süresinin 10 dakika olduğu düşünüldüğünde, Instagram'daki Reels süresinin hala kısa olduğu söylenebilir.
Ancak Instagram, platformu özünden çok da koparmamaya çalışıyor gibi görünüyor.
YENİ BİR SES KÜTÜPHANESİ GELİYOR
Instagram'ın paylaştığı resmi gönderiye göre uygulamaya yeni bir ses efekti kütüphanesi eklenecek. Bu kütüphanede davuldan cırcır böceğine kadar pek çok ses hazır olarak bulunacak. Kullanıcılar, Reels videolarına bu sesleri ekleyebilecekler.
Bununla birlikte; 'Sesi İçe Aktar' isimli özellik ile kullanıcıların harici kaynaklardan ses eklemesi yapmasına izin verilecek.
ANKET VE KAYDIRMALI ÇIKARTMALAR REELS'A GELİYOR
Instagram'da hikaye paylaşan kullanıcılar, bu hikayeleri anket veya kaydırmalı çıkartmalar ile etkileşimli bir hale getirebiliyordu. Şimdi bu durum Reels videoları için de geçerli olacak.
Bir kullanıcı, Reels videosunu oluşturduktan sonra anket veya kaydırmalı çıkartmalar ekleyebilecek.
HAZIR ŞABLONLARLA REELS VİDEOLAR OLUŞTURMAK KOLAYLAŞACAK
Instagram'a yakın bir gelecekte eklenecek yeni bir özellik de hazır şablonlar olarak karşımıza çıkacak.
Bu özelliğin faydalı olacağını söylenebilir çünkü Reels videosu çekmek isteyen ancak ne yapacağını bilemeyen bir kullanıcı, 'Şablonlar' bölümüne girerek Reels'i için her şeyi önceden ve otomatik olarak belirlemiş olacak.
Çekilen video, şablona uyarlanacak ve kullanıcının işi kolaylaşmış olacak.
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