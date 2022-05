Instagram'daki 'Yakın Arkadaşlar' özelliği Twitter'a geldi

Sıklıkla Meta’ya ait uygulamalarda (Facebook, Instagram ve WhatsApp) gördüğümüz 'özellikleri kopyalama' furyası, şimdi de Twitter tarafından uygulandı. Twitter Circle isimli özellik sayesinde tweet’lerinizi görecek kullanıcıları seçmek mümkün.

ShiftDelete'in haberine göre; ilk olarak mayıs ayının başında ortaya çıkan Twitter Circle, herkesin görmesini istemediğiniz (veya sadece belirli kullanıcıların görmesini istediğiniz) tweetler paylaşmanızı mümkün kılıyor. Instagram’ın Yakın Arkadaşlar özelliğine benzeyen bu yenilik, nihayet geniş çapta kullanıcıya yayılmaya başlamış gibi görünüyor.

Şu anda hangi kullanıcıların Twitter Circle özelliğini aldığı bilinmiyor. Aslında yenilik; iOS, Android veya web fark etmeksizin karışık bir şekilde genişliyor. Bundan dolayı da özelliği kullanıp kullanamayacağınızı kontrol etmek için Twitter uygulamanızı güncellemelisiniz.

Twitter uygulamanızı güncelledikten sonra tweet paylaşma kısmına gelin. Tweet yazma kısmının üst bölümünde “Herkese açık” olarak seçilen bir açılır menü göreceksiniz. Bu menüye tıkladıktan sonra -eğer özellik size sunulmuşsa- Circle’ı seçebilir ve ardından tweet’i görecek kullanıcıları belirleyebilirsiniz.

Görsel: ShiftDelete

Twitter Circle henüz küresel olarak kullanıma açılmadığı için yetenekleri de tam olarak bilinmiyor. Ancak bugüne kadar gelen bilgilere göre, sizi takip edip etmemesi fark etmeksizin Circle’a 150 kullanıcıya kadar ekleme yapabilirsiniz. Ayrıca her tweet için ayrı olarak kullanıcı ekleyip çıkartabilirsiniz.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.



We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.



Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp