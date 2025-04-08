Instagram'a şifreli ilginç hamle! Şifreyi bilmeyenler izleyemeyecek

Yayınlanma: 08.04.2025 - 19:01

Güncelleme: 08.04.2025 - 19:01

Meta'nın Instagram için test etmeye başladığı yeni özellik, kullanıcıların Reels videolarına ekleyecekleri özel kodlarla kısıtlı kullanıcıya ulaşmasına neden olacak.

Yani eğer bir Reels videosuna bu kodlar eklenmişse ve bu kodu bilmiyorsanız videoyu izleyemiyorsunuz. Ancak kodu biliyorsanız videoyu izleyebiliyorsunuz.

İçerik üreticilerinin istedikleri kullanıcılara ulaşmasını sağlayacak bu yeni özelliğin sadece Reels tarafı için mi geçerli olacağı bilinmiyor ancak özellik şu anda Reels tarafında kısıtlı olsa da test ediliyor.