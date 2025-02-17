Instagram'da beğenmeme butonu test ediliyor

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:32

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:32

Instagram için yeni duyurulan test edilen özellik yorumlar tarafı için geliyor. Yorumlar için beğenmeme butonunu test etmeye başlayan Meta, Instagram'da her görüşün yer almasını istiyor.

INSTAGRAM İÇİN YENİ ÖZELLİK

Adam Mosseri tarafından duyurulan beğenmeme butonu, doğrudan yorumlar için geliyor. Özellik, yapılan bir video ya da fotoğraf paylaşımları için gelmiyor. Hazırlanan özellik, kısa bir kullanıcı grubuyla test aşamsında yer alıyor.

Herkese açık bir şekilde test edilmeye ne zaman başlayacağı bilinmeyen özelliğin bir süredir gelmesi bekleniyordu.