Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:42

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:42

Çoğu sosyal medya platformu ve sohbet uygulaması, bir kullanıcının ne zaman son çevrimiçi olduğunu veya en son ne zaman aktif olduğunu gösteren bir özellik sunar. Ancak bazen, bu tür bilginin başkalarının elinde olmasını istemeyebilirsiniz. Peki Instagram'da çevrimdışı nasıl olunur?

INSTAGRAM'DA ÇEVRİMDIŞI NASIL OLUNUR?

Instagram Çevrimiçi Durumunuzu Gizleme:

Instagram uygulamasını açın ve giriş yapın. Sağ alt köşede bulunan profil simgesine dokunun, bu sizi kendi profil sayfanıza yönlendirecektir. Sağ üst köşede bulunan üç çizgi menüsüne dokunun. Bu, Instagram ayarlarına erişmenizi sağlar. Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğini bulun ve dokunun. "Gizlilik" seçeneğini arayın ve üzerine dokunun. "Etkinlik Durumu" başlığını bulun ve tıklayın. Bu seçenek, etkinlik durumunuzu ayarlamanızı sağlar. "Etkinlik durumunu göster" seçeneğinin yanındaki anahtarı kapatmak için dokunun. Bu işlem, çevrimiçi durumunuzu gizlemeyi etkinleştirir.

Artık Instagram'da çevrimiçi durumunuz gizli olacak ve diğer kullanıcılar, ne zaman son aktif olduğunuzu görmeyecektir. Unutmayın ki bu ayarı her zaman açıp kapatabilirsiniz.

WhatsApp için benzer bir ayarı nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için özel WhatsApp kılavuzumuza göz atabilirsiniz. Bu ayarlar, gizliliğinizi korumanıza ve istediğiniz zaman çevrimiçi durumunuzu gizleyebilmenize yardımcı olur.