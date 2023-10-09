Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:19

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:22

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcı adı değiştirme konusunda daha fazla esneklik sunuyor. Artık kullanıcı adınızı istediğiniz zaman, belirli kurallar çerçevesinde, dilediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Peki Instagram kullanıcı adı nasıl değiştirilir?

INSTAGRAM KULLANICI ADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kullanıcı adı, Instagram profilinizin en üstünde ve profil URL'nizin sonunda görünen benzersiz tanıtıcınızdır. Ancak bazı kurallara tabidir: 30 karakterden uzun olamaz ve yalnızca harf, rakam, nokta ve alt çizgi içerebilir. Eğer bir kullanıcı adı seçtiyseniz, bu kullanıcı adını 14 gün boyunca değiştiremezsiniz. Ancak 14 günün sonunda, kullanıcı adınızı tekrar değiştirme hakkınıza sahipsiniz.

Instagram uygulaması üzerinden kullanıcı adınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Sağ alt köşedeki profil resminize dokunun. Profili düzenle seçeneğine dokunun. Kullanıcı Adı alanına yeni kullanıcı adınızı girin. Sağ üst köşedeki onay işaretine dokunarak değişiklikleri kaydedin.

Eğer görünen adınızı değiştirmek isterseniz, bunun için "Ad" alanını kullanabilirsiniz.

Ayrıca, Instagram'ın masaüstü sürümünü kullanarak da kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz:

Bir web tarayıcısında Instagram.com adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Profil simgenize tıklayın ve "Profili Düzenle" seçeneğine tıklayın. Kullanıcı adınızı değiştirin ve değişiklikleri kaydetmek için ilgili düğmeye tıklayın.

Unutmayın ki kullanıcı adınızı bir kere değiştirdikten sonra, 14 gün boyunca tekrar değiştiremezsiniz. Ancak bu süre sona erdikten sonra, yeni bir kullanıcı adı seçme hakkınızı yeniden kazanırsınız.

Eğer istediğiniz kullanıcı adı zaten kullanılıyorsa, farklı bir kombinasyon deneyebilirsiniz. Ayrıca, belirli bir kullanıcı adı gelecekte kullanılabilir hale gelebilir, bu nedenle düzenli olarak kontrol etmek iyi bir fikirdir.