Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:22

Güncelleme: 09.10.2023 - 16:22

Instagram hesabınızı silmek veya askıya almak isterseniz, bu işlemleri gerçekleştirmek artık daha kolay ve hızlı. Instagram uygulaması içinden veya web üzerinden hesabınızı silebilir veya geçici olarak askıya alabilirsiniz.

Peki Instagram hesabı nasıl silinir?

iOS veya Android Uygulamasıyla Instagram Hesabını Silme:

Instagram uygulamasını açın ve profilinize gidin. Sağ üst köşede bulunan hamburger menüsüne dokunun ve "Ayarlar" seçeneğine gidin. "Hesap" bölümüne ilerleyin ve en altına inin. "Hesabı Sil" düğmesini göreceksiniz. Bu düğmeye tıkladığınızda, hesabınızı silme veya devre dışı bırakma seçenekleriyle ilgili bir menü açılacaktır. "Hesabı Sil" düğmesine tıkladığınızda, işlemi tamamlamadan önce neden hesabınızı sildiğinize dair bir soruyla karşılaşacaksınız.

Instagram'ı Web Üzerinden Silme:

Herhangi bir tarayıcı kullanarak Instagram'ın özel hesap kaldırma talebi sayfasına gidin. Kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Hesabınızı neden silmek istediğinize dair bir açılır menü ve şifrenizi girmeniz isteyen bir kutu görüntülenecektir. İşlemi tamamlamak için "Sil" düğmesine tıklayın veya dokunun.

Hesabınızı silmek, verilerinizin hemen silinmeyeceği anlamına gelir; Meta (eski adıyla Facebook) bu verileri 30 gün boyunca saklar. Ancak profiliniz ve gönderileriniz halka kapalı hale gelir.

Instagram Hesabını Geçici Olarak Askıya Alma:

Hesabınızı kalıcı olarak silmek istemiyorsanız ve sadece bir süreliğine gizlemek istiyorsanız, hesabınızı geçici olarak askıya alabilirsiniz. İşte bu işlemi nasıl yapabileceğiniz:

Instagram.com'a giriş yapın ve profilinize gidin. "Profili Düzenle" düğmesine tıklayın. Ardından, "Profili Düzenle > Hesabımı Geçici Olarak Devre Dışı Bırak" seçeneğine gidin. Neden hesabınızı askıya aldığınıza dair bir açılır menü ve şifrenizi girmeniz istenir. Hesabınızı yeniden etkinleştirmek için sadece uygulamaya veya web sitesine giriş yapmanız gerekir.

Hesabınızı haftada bir kez askıya alabilirsiniz, bu nedenle yanlışlıkla tekrar giriş yapmaktan kaçınmanız önemlidir. Hesabınız askıya alındığında, profiliniz ve gönderileriniz geçici olarak gizlenir, ancak verileriniz saklanır ve daha sonra geri yüklenebilir.

Instagram hesabınızı sildiğinizde veya askıya aldığınızda, uygulamayı telefonunuzdan da kaldırmayı unutmayın. Bu, telefonunuzda yer kazandıracak ve hesabınıza yeniden kaydolmayı zorlaştıracaktır.