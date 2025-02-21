Instagram’da kullanıcı adı ticaretine Meta darbesi!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:13

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:13

Meta, Instagram'da hesap alım satımı ve yasa dışı geri açtırma hizmetleri sunanlara karşı ABD'de ilk kez dava açtı. Şirket, platform politikalarını ihlal eden iki kişiye hukuki mücadele başlattı. İşte detaylar...

META, INSTAGRAM’DAKİ KARA PİYASAYA SAVAŞ AÇTI

Meta, Instagram hesaplarının satışı ve yetkisiz geri açtırılması gibi yasa dışı faaliyetlere karşı ABD’de yasal işlem başlattı. Şirket, bu hafta içinde iki ayrı dava açarak, Instagram kurallarını ihlal eden kişilere karşı harekete geçtiğini duyurdu.

Kaliforniya’da açılan ilk dava, fotoğrafçı ve girişimci Daniel Folger’e karşı oldu. Meta'ya göre Folger, 2022’den itibaren Instagram kullanıcı adlarını 700 ila 50 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satarak ve yasaklı hesapları yasa dışı yollarla geri açtırarak haksız kazanç elde etti. Ayrıca, Meta’nın iç itiraz sistemini kötüye kullanarak bir çalışanla iş birliği yaptığı öne sürüldü.

İkinci dava ise Idriss Qibaa isimli şahsa açıldı. Meta, Qibaa’nın Instagram hesaplarını kapatıp geri açma hizmeti sunduğunu, sahte takipçi ve etkileşim sattığını iddia etti. Qibaa’nın 2024’te bir podcast yayınında bu faaliyetleri kabul ettiği ve bazı kullanıcılara yönelik tehditler savurduğu belirtildi. Ayrıca, hakkında açılan başka bir ceza davası nedeniyle Mayıs ayında yargılanacağı bildirildi.

Meta’nın açtığı bu davalar, şirketin Instagram’daki yasa dışı faaliyetlere karşı daha sert adımlar atmaya hazır olduğunu gösteriyor. Meta sözcüsü, platform güvenliğini sağlamak için her türlü yasal seçeneğin değerlendirileceğini ve bu tür yasa dışı işlemlerle mücadelenin süreceğini vurguladı.