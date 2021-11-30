Instagram'daki küçük profil resimleri nasıl büyütülür?

30 Kasım 2021 Salı, 12:17





Instagram kullanıcılarının en merak ettiği konular arasında, takip ettikleri ya da etmek istedikleri hesabın profil resmine yüksek çözünürlükte ulaşmak yer alıyor. Çoğu Instagram kullanıcısı, profil resminden o kişinin kim olduğunu anlayamayabiliyor.

Bu durum Instagram kullanıcılarının sık sık başına geliyor çünkü maalesef platform, kullanıcıların profil resimlerini yalnızca sol üst köşede duran küçük bir görsel olarak gösteriyor. Ekran fotoğrafı alıp büyütmek ise pek başarılı sonuç veren bir yöntem değil.

Fakat Instagram’da profil resmi büyütmek mümkün. Üstelik bu işlemi internet tarayıcılarından ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz mobil uygulamalar üzerinden yapabilirsiniz.

WebTekno’da yer alan habere göre; bu görselleri yüksek çözünürlüklü olarak büyütebileceğiniz gibi indirmeniz de mümkün.

İşte Instagram profil resmi büyütme…

İNTERNET TARAYICIDA INSTAGRAM PROFİL RESMİ BÜYÜTME YÖNTEMİ

Adım 1: Buradan instadp internet sitesini açın.

Adım 2: Profile Pictures Downloader seçeneğine tıklayın.

Adım 3: Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın ve aratın.

Adım 4: Continue butonuna tıklayın.

Adım 5: Full Size seçeneğine tıklayın.

Adım 6: Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz.

Adım 7: İndirmek için Download butonuna tıklayın.

Adım 8: Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve indirebilirsiniz.

Adım 9: İşlem tamam.





İnternet tarayıcınız üzerinden Instagram profil resmi büyütme işlemi için uygulayacağınız adımlar bu şekilde. instadp internet sitesini masaüstü ya da mobil internet tarayıcınız üzerinden açarak profil resminin yüksek çözünürlüklü versiyonuna ulaşabilirsiniz. Aynı site üzerinden Story, öne çıkan Story ve Reels videolarını indirmeniz de mümkün.





İNTERNET TARAYICIDA INSTAGRAM PROFİL RESMİ BÜYÜTME ALTERNATİF YÖNTEM

Adım 1: Buradan izuum internet sitesini açın.

Adım 2: Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın.

Adım 3: Search Profile Now butonuna tıklayarak aratın.

Adım 4: Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz.

Adım 5: İndirmek için Download Now butonuna tıklayın.

Adım 6: Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve indirebilirsiniz.

Adım 7: İşlem tamam.





İnternet tarayıcıda Instagram profil resmi büyütme ve indirme işlemi için uygulayabileceğiniz diğer bir yöntem de izuum internet sitesini kullanmak. izuum yalnızca profil resmini büyütme ve indirme hizmeti verdiği için instadp kadar geniş imkanlar sunmuyor ancak çok daha sade bir arayüze sahip olduğu için çok daha kullanışlı.





ANDROID CİHAZLARDA INSTAGRAM PROFİL RESMİ BÜYÜTME

Adım 1: Buradan Instagram İçin Profil İndirme mobil uygulamasını indirin.

Adım 2: Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın ve aratın.

Adım 3: Profil resmini büyütmek istediğiniz hesaba dokunun.

Adım 4: Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz.

Adım 5: Büyütülmüş olarak gördüğünüz resmi indirebilirsiniz.

Adım 6: İşlem tamam.

Adım 7: Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve indirebilirsiniz.





Instagram İçin Profil İndirme mobil uygulaması tamamen ücretsiz ve kullanmak için Instagram hesabınızla giriş yapmanıza ya da bir profil oluşturmanıza gerek yok. Uygulama yalnızca Instagram profil resmi büyütme ve indirme hizmeti verir.





IOS CİHAZLARDA INSTAGRAM PROFİL RESMİ BÜYÜTME

Adım 1: Buradan Tam Ekran, Büyük Profil Foto mobil uygulamasını indirin.

Adım 2: Profil resmini büyütmek istediğiniz Instagram kullanıcı adını yazın ve aratın.

Adım 3: Profil resmini büyütmek istediğiniz hesaba dokunun.

Adım 4: Aradığınız Instagram kullanıcısının profil resmini yüksek çözünürlüklü olarak göreceksiniz.

Adım 5: Büyütülmüş olarak gördüğünüz resmi kaydedebilirsiniz.

Adım 6: İşlem tamam.

Adım 7: Dilediğiniz sayıda kullanıcının profil resmini bu şekilde büyütebilir ve kaydedebilirsiniz.

Tam Ekran, Büyük Profil Foto mobil uygulaması tamamen ücretsiz ve kullanmak için Instagram hesabınızla giriş yapmanıza ya da bir profil oluşturmanıza gerek yok. Uygulama yalnızca Instagram profil resmi büyütme ve kendi sunucusunda kaydetme hizmeti veriyor. Olumsuz yanları biraz fazla reklam gösteriyor olması ve resimleri cihazınıza indiremiyor olmanız. Yine de ekran fotoğrafı alarak bu sorunu aşabilirsiniz.



























