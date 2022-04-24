Instagram'dan 2 yeni özellik!
Instagram, 'Gönderi Sabitleme' ve 'Izgara Düzenleme' özelliklerini test ediyor. Instagram ile ilgili sızıntı haber yapmakla tanınan Alessandro Paluzzi, bu özelliğin yakın zamanda herkese açılacağını ifade etti.
Sosyal medya platformu Instagram, beklenen gönderi sabitleme özelliğini test etmeye başladı. İlk olarak Salmon Memon adlı bir Instagram kullanıcısı tarafından fark edilen bu özellik, gönderinin sağ üst kısmında yer alan üç noktada bulunuyor.
Shift Delete'in haberine göre, Instagram ile ilgili sık sık sızıntı haberi yapan Alessandro Paluzzi de bu özelliğin test aşamasında olduğunu ve kısa süre sonra kararlı sürüm için herkese açılacağını paylaştı.
INSTAGRAM GÖNDERİLERİNİN YERİ DEĞİŞEBİLECEK
Instagram, ilk olarak Ocak ayında bu özelliğin sinyallerini verdi. Instagram gönderi sabitleme özelliği, profildeki üç gönderi yani tek sıra için geçerli olacak.
Alessandro Paluzzi’nin yaptığı paylaşıma göre Instagram, ek olarak gönderilerin profildeki yerlerinin değiştirmesini sağlayan 'Izgarayı Düzenle' özelliğini de test ediyor. Bu fonksiyon, gönderilerin tarihlerini dikkate almadan yerlerinin değiştirecek.
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