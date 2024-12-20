Instagram’dan devrim niteliğinde özellik: Yapay zeka destekli video oluşturma araçları geliyor...

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:13

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:13

Instagram, kullanıcılarına yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Yapay zeka destekli video oluşturma ve düzenleme özellikleriyle, içerik üreticiler artık yaratıcılıklarını hiç olmadığı kadar özgürce ifade edebilecek. Bu yenilik, Meta’nın Movie Gen AI modeliyle destekleniyor ve 2025 yılında Instagram kullanıcılarıyla buluşacak.

ADAM MOSSERİ’DEN BÜYÜK DUYURU

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, yayınladığı videoda bu çığır açan özelliklerin detaylarını paylaştı. Kullanıcılar, yalnızca metin komutları kullanarak videolarında kıyafetlerini değiştirebilecek, arka planlarını fantastik dünyalara dönüştürebilecek ve hatta görünüm detaylarını kişiselleştirebilecek. Örneğin, bir sahnede karlı bir atmosfer yaratabilirken, bir başka sahnede kendinizi bir animasyon karakterine dönüştürebileceksiniz.

META’NIN MOVİE GEN AI MODELİ INSTAGRAM’A GÜÇ KATIYOR

Meta, Movie Gen yapay zeka modelini ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında tanıtmıştı. Metin komutlarıyla video ve ses oluşturma, düzenleme gibi benzersiz yeteneklere sahip olan bu model, artık Instagram’ın yeni düzenleme araçlarının temelini oluşturacak. İlk duyuruda bu aracın halka açık olmayacağı belirtilmişti, ancak Meta bu stratejiyi değiştirerek güçlü yapay zeka araçlarını herkesin kullanımına sunma kararı aldı.

REKABET KIZIŞIYOR

Meta’nın bu hamlesi, OpenAI ve Adobe’nin benzer yapay zeka modellerine karşı güçlü bir yanıt niteliğinde. OpenAI’ın Sora modeli ve Adobe’nin Firefly video üreticisi çoktan test edilmeye başlanmıştı. Instagram, geniş kullanıcı tabanını ve güçlü entegrasyon özelliklerini kullanarak bu rekabette öne çıkmayı hedefliyor.

HAYAL GÜCÜNÜN SINIRLARINI ZORLAYIN

Bu yapay zeka özellikleri, içerik üreticilere yepyeni bir dünya sunuyor. Ancak, bu araçların halka açık sürümde nasıl bir performans sergileyeceği henüz bilinmiyor. Kesin olan bir şey var ki; kullanıcılar, Instagram’ın sunduğu bu araçlarla saatlerce yaratıcı içerikler oluşturabilecek.

Yapay zeka çağında Instagram’ın bu yenilikçi adımı, içerik oluşturucuların geleceğini şekillendirecek.