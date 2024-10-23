Instagram ve Twitter (X) neden yavaşladı? İnstagram çöktü mü? İnternet bant daraltma mı var?

Yayınlanma: 23.10.2024 - 18:22

Güncelleme: 23.10.2024 - 18:22

Instagram, Twitter gibi uygulamaların neden yavaşladığı merak ediliyor. Çeşitli sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunlarının sebebi araştırılıyor. Peki, Instagram ve Twitter (X) neden yavaşladı? Instagram çöktü mü? İnternet bant daraltma mı var? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM VE TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram, Twitter gibi uygulamalarda yaşanan yavaşlamaların ardından yurttaşlar problemin sebebini araştırmaya başladı. Uygulamalar henüz çökmese e kullanıcılar erişim sorunu yaşamaya devam ediyor.

INSTAGRAM VE TWITTER NEDEN YAVAŞLADI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulmasının ardından bir terör saldırısı olduğunu duyurarak şehit ve yaralıların bulunduğunu açıkladı.

Saldırıdan birkaç saat sonra mahkeme kararıyla yayın yasağı alırken, tüm sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

BANT DARALTMA NEDİR?

İngilizcesi bandwidth olan bant genişliği ifadesi, internetle bağlantı halinde olan herhangi bir cihazın belirli zaman dilimi kapsamında alabileceği veri miktarını anlatmak için kullanılıyor.