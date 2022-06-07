Instagram'dan 'hassas içerik' için bir hamle daha

07 Haziran 2022 Salı, 09:47

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da rahatsız edici içeriklerin çoğu engelleniyor olsa da, psikolojide fazla etki bırakmayacağı düşünülen içerikler, kullanıcı onayına sunuluyor. Bazı insanlar uygunsuz içeriklere erişmekte rahat davranırken bazıları Instagram’da asla bunları görmek istemiyor. Bunu fark eden Instagram, hassas içerik için bir özellik getirdi.

HASSAS İÇERİK İÇİN YENİ BİR AYAR SAYFASI

ShiftDelete'in haberine göre; Instagram’da sizi rahatsız edebilecek bir içerik algılanırsa görüntü bulanık hale getiriliyor ve siz onay vermeden gösterilmiyor. Böyle bir önlem olsa da rahatsız edici içeriklerden uzak durmak isteyenlere yönelik bir ayar yoktu.

Bugün dağıtılmaya başlanan Instagram güncellemesi ile ayarlara ‘Hassas içerik kontrolü’ adında bir sayfa eklendi.

Bu sayfadan ne kadar hassas içerik görmek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Seçenekler; daha çok, standart ve daha az olarak değişiyor. Burada seçim yaptıktan sonra Keşfet’te, Hikayeler’de, Akış’ta ve Reels’te göreceğiniz hassas içerik miktarı değişiyor.

ÇOCUKLAR İÇİN 'DAHA AZ' OLMALI

Eğer rahatsız edici içeriklerden kaçınmak istemiyorsanız daha çok veya standart ayarını seçebilirsiniz. Elbette burada tercih yaparken ruh sağlığınızın ne yönde etkilenebileceğini düşünmeyi ihmal etmeyin. Özellikle de çocuklar tarafından kullanılan hesaplarda bu ayar her zaman ‘Daha az’ olmalı.

Instagram bu ayar sayfasını 18 yaşın altındaki kullanıcılar için kapatsa da sistemi manipüle edip farklı bir doğum tarihi girmek hiç zor değil. Bu yüzden çocukların sosyal medya ile ilişkisinin sıkıca gözetilmesi, en önemli önlem oluyor.