Instagram'dan yeni 'hassas içerik' hamlesi: Bugüne kadarki en 'kısıtlayıcı' filtre...

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:15

Bünyesindeki 18 yaş altı kullanıcıların deneyimini olabildiğince güvenli hale getirmek isteyen Instagram, daha önce test ettiği yaş doğrulama seçeneklerini paylaşmıştı. Şirket, bugünse özellikle daha küçük yaştaki kullanıcılar için gösterilecek içerikleri filtreleyecek özelliğini duyurdu.

WebTekno'nun haberine göre; bu özellik, Instagram’ın bugüne kadarki en sınırlayıcı filtresi oldu.

BİLDİRİM GÖNDERMEYE BAŞLADI

Instagram, paylaştığı blog gönderisinde 16 yaş altı kullanıcılar için hassas içeriklerin görünümü seçeneklerine “Daha az” seçeneğinin eklendiğini duyurdu. Şirket yaş aralığındaki kullanıcılara özelliği aktifleştirmeleri için bildirim göndermeye başladığını da açıkladı.

Fotoğraf: WebTekno

'DAHA AZ' SEÇENEĞİ KULLANIMA SUNULDU

Yeni filtre ile 16 yaşından küçük olan Instagram kullanıcıları, Arama, Keşfet, Hashtag sayfaları, Reels, Akış Önerileri ve Önerilen Hesaplar bölümünde çok daha az hassas içerikle karşılaşacak.

Fakat bu içerikler, kullanıcıların sadece takip etmediği hesaplardan paylaşılan içerikleri kapsayacak. Yani kullanıcı, uygunsuz olabilecek içeriklerin bulunduğu bir hesabı halihazırda takibe aldıysa bu içeriklerin gösteriminde bir filtre olmayacak.

Instagram, aynı yaş grubundaki kullanıcıları için geçen yılın haziran ayında önemli bir özelliğini daha kullanıma sokmuştu. Bu özellikle birlikte 16 yaş altı kullanıcıların hesapları doğrudan gizli hesap haline getirilmeye başlamıştı.