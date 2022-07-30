Instagram'dan tartışma yaratacak özellik: Bazı kullanıcıların 'ırk ve etnik kökenleri' sorulacak
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların ırk ve etnik kökenlerini bilim insanlarıyla birlikte inceleyeceğini açıkladı. Peki Instagram bu verilerle ne yapacak? İşte ayrıntılar...
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, resmi bir duyuru gerçekleştirdi. Bu duyuruda, bazı kullanıcıların ırk ve etnik kökenlerinin sorulacağı ifade edildi.
WebTekno'nun aktardığı habere göre; Instagram tarafından yapılan açıklamalarda, toplulukların bu platformu nasıl kullandıklarının anlaşılmasının önemli olduğu belirtildi.
Şirkete göre toplanacak veriler incelenecek ve hangi toplumun Instagram'ı nasıl kullandığı anlaşılacak. Bunun sonucunda da farklı etnik kökenlere sahip olan kullanıcılara, onları gerçekten memnun edecek bir deneyim sunulacak.
BİLİM İNSANLARIYLA ÇALIŞILACAK
Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre ABD'deki bazı kullanıcılara, YouGov isimli araştırma grubu tarafından bir anket yöneltilecek. Açılabilir menü olarak gösterilecek bu ankette ırk ve etnik köken bilgisi istenecek. Bu bilgiler daha sonraki süreçte de Florida, Teksas ve Boston'daki üniversitelere gönderilecek.
KATILIMCILAR ANONİM OLACAK
Bilim insanları, sonuçları inceleyip şirkete bilgi sağlayacaklar. Kullanıcılardan toplanan verilerse bu araştırmadan sonra silinecek. Instagram'a göre bilim insanları, kullanıcıların kişisel bilgilerini değil, yalnızca ırk ve etnik kökenlerini görebilecekler. Yani katılımcılar, tamamen anonim olacak.
Instagram, bilim insanlarını dahil ettiği bu araştırmanın sonuçlarının kullanıcıya nasıl yansıyacağını açıklamadı. Ancak yapılan açıklamada, bu araştırma ile içeriklerin nasıl sıralanması gerektiğinin bile daha iyi anlaşılabileceği belirtildi.
Araştırmanın tamamlanmasıyla Türklerin Instagram deneyimi de değişecek gibi görünüyor.
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