Instagram, popüler uygulama BeReal'ın sevilen özelliğini çaldı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:20

Günden güne TikTok’a evrilen Instagram, Meta’nın ‘ödünç alma’ stratejisi kapsamında ‘yeni’ bir özelliğe daha kavuşmaya hazırlanıyor.

Uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan yeni ayrıntılar, Instagram’ın son dönemin popüler uygulamalarından BeReal’ın kritik bir özelliğini bünyesine katacağını gösterdi.

'FOTOĞRAF AT' HATIRLATMASI

WebTekno'nun aktardığı habere göre; Instagram’ın test etmekte olduğu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, tam anlamıyla ‘anlık’ paylaşma şansına kavuşacaklar. Instagram, her gün farklı bir zamanda kullanıcılara bir bildirim gönderecek ve bir fotoğraf paylaşmasını hatırlatacak. Bu fotoğrafın paylaşılması içinse iki dakikalık bir süre verilecek.

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIYOR?

Şu anlık ‘Candid Challenges’ adını taşıyan yeni özellik, uygulamada ‘Hikâyeler’ bölümünde gözükecek. Özelliğin aktifleştirilmesiyle birlikte gelen bildirimlerde kullanıcılar hikâye sayfasına ulaşacaklar.

Kullanıcılar, sadece çift kamera ile çekim yapabilecekler. Yani hem ön kamera hem de arka kameralarını kullanacaklar ve böylece bulundukları mekânı ve kendilerini gösterecekler.

Uygulama, şu anda kullanıcılarla test edilmiyor:

Paluzzi’nin özelliği ortaya çıkarmasıyla birlikte Meta’ya ulaşan The Verge, özelliğin durumu hakkında bilgi aldı. Bir Meta sözcüsü, yaptığı açıklamada özelliğin şu anda şirket içinde test edildiğini ve diğer kullanıcılara yansıtılmadığını paylaştı.