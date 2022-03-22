Instagram'dan yeni özellik: 'Popüler yerleri keşfedin'
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, son olarak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz test aşamasında olan özellik ile, kullanıcılar bir mekanı canlı olarak takip edebilecek.
Sosyal medya devi Instagram, sık sık yeni özellikler getirerek etkileşimini artırıyor ve kullanıcılarına daha rahat bir alan sağlıyor. Teknoloji devi, son olarak siyahi genç girişimciler için yaptığı Siyah Perspektifler hareketiyle dikkat çekmişti.
Firma şimdi ise henüz test aşamasında olan Yakındaki Popüler Yerleri Keşfet Özelliği ile dikkat çekti. Bu özellik, adından da anlaşıldığı gibi yakın konumda bulunan popüler mekanları keşfedecek.
ShiftDelete'in haberine göre; Instagram, Yakındaki Popüler Yerleri Keşfet özelliğini test ediyor. Özellik sayesinde, yakın konumdaki mekanlarda paylaşılan hikayeler görülecek. Bu sayede mekanlar hakkında anlık bilgi sahibi olunacak. Çalışma şekli ise göre kafede ya da restoranlarda bulunan kişiler konum ekleyerek hikaye paylaşmasıyla olacak.
MEKAN ANLIK OLARAK GÖRÜLECEK
Instagram Yakındaki Popüler Yerleri Keşfet Özelliği, mekan işletmecileri ve kalabalık olup olmadığını kontrol etmek isteyen müşteriler için oldukça yararlı olacak. Çünkü anlık olarak mekanın nasıl olduğu görülecek ve herhangi bir aktivite olduğunda başka müşterileri de çekecek.
Özelliğin tam olarak açıldıktan sonra ise mekanlar için olan blog hesaplarında artış yaşanması bekleniyor. Türkiye’de de test edilen fonksiyonun tam olarak ne zaman kullanıma açılacağı belirsiz durumda.
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