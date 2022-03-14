Rusya'nın 'Instagram yasağı' kararına Facebook'tan sert yanıt

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:34

Ukrayna'ya yönelik işgali sonrası Facebook platformunu taraflı olduğu gerekçesiyle kapatma kararı alan Rusya, son olarak da ülkede Instagram'ı yasakladı.

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası özel bir ekip kuran ve Rusya medyasının paylaşımlarını etiketleyen Facebook, Rusya’nın tepkisini çekti. Putin’in talimatıyla kapatılan Facebook’u, Rusya “aşırılıkçı örgüt” ilan etmişti.

Yeni adıyla Meta grubu ise hem Facebook hem de Instagram için kapatma kararı alan Rusya ve Putin’e sert yanıt verdi.

FACEBOOK’TAN SERT PUTİN ELEŞTİRİSİ

ShifDelete'in haberine göre; Rusya, Ukrayna işgalinin ilk gününden itibaren NATO ülkeleri başta olmak üzere batı dünyasının tepkisini çekti. İlk günlerde kınama olarak başlayan tepkiler ardı ardına alınan ambargo kararları ile ciddi bir seviyeye ulaştı.

Meta COO’su yani Operasyonlardan Sorumlu Müdürü Sheryl Sandberg, bu hafta verdiği bir röportajda Rusya’nın Facebook kapatma ve Instagram yasağı kararının altında Facebook’u tehdit olarak görmesinin yattığı iddiasında.

"SOSYAL MEDYA DİKTATÖRLER İÇİN KÖTÜ"

Bu anlamda Sandberg konu ile alakalı, Rusya ve Putin’i kızdıracak bir yorum yaptı. Sandberg, “Sosyal medya diktatörler için kötü, bu yüzden Putin bizi devirdi” dedi.

Meta’nın bu açıklaması şu an için Rusya'dan bir tepki almadı. Ancak ABD medyasına göre bu açıklama oldukça samimiyetsiz. Özellikle Facebook platformu her ne kadar diktatörleri de rahatsız etse de, onlara hizmet eden algoritmalara da sahip.

Buna göre Facebook'ta daha önce birçok otokrat ülkede muhalif sesleri, paylaşımları ve grupları sansürleyen bir algoritma bulunuyor. Her ne kadar Facebook bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu savunsa da Meta’nın bu anlamda sabıkası epey kabarık. Yine Trump’un başkan seçildiği ABD seçimlerinde de Facebook üzerinden yapılan manipülasyonlar hala akıllarda.