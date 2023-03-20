Instagram'ın kurucusu 'ruhun kaybolduğunu' düşünüyor

Her geçen gün daha fazla reklam eklenen ve farklı bir tasarıma kavuşan Instagram, eleştirilmeye devam ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 15:22
Instagram'ın kurucusu 'ruhun kaybolduğunu' düşünüyor
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Meta'ya geçtikten sonra reklam ile gelir artırma odaklı bir hale gelen platforma bir eleştiri de Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom'dan geldi.

INSTAGRAM ARTIK TİCARİLEŞTİ

Bir podcast programında konuşan Systrom, Instagram'ı Instagram yapan ruhu artık kaybettiğimizi düşünüyor. 

Instagram'ın ticarileşmesinin insanları takip etmeyi daha da zor hale getirdiğini düşünen kurucu, uygulamanın amacının dışına çıktığını ifade ediyor.

Instagram daha önce de Meta'nın kurduğu yeni abonelik sistemiyle gündeme gelmişti. Bu sistemde, hem Instagram hem de Facebook kullanıcıların iki sosyal medya platformunda para vererek mavi tik alabileceklerini duyurulmuştu.  


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