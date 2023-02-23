Instagram kurucularından Bundle benzeri uygulama: Artifact!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:59

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 09:59

Instagram, 2012 yılında Facebook tarafından alınmadan önce kendi yolunda ilerleyen ve yavaş yavaş popüler olmaya başlayan bir uygulamaydı. Daha sonra oldukça hızlı kullanıcısını artıran uygulama oldukça popüler oldu. Platformun kurucuları olan Kevin Systrom ve Mike Krieger, yeni bir haber okuma uygulaması geliştirdi ve hem iOS hem de Android için kullanıma sundu.

TIKTOK'UN METİN VERSİYONU GİBİ TANIMLANIYOR

Temelde Bundle benzeri bir işlev gören uygulama, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi altyapılar ile besleniyor ve bu sayede kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Uygulamada yalnızca bilinen haber platformları yok aynı zamanda, daha az bilinen ve yerel haber kanalları da var. Kullanıcının sadece haber okumasına olanak sağlamıyor aynı zamanda istediği kişileri de takip etmesini sağlıyor. Hem sosyalleştiren hem de haber okumayı sağlayan uygulama, takip edilen kişilerin paylaştığı haberleri görüp, yorum yapmaya ya da direkt kişilere mesaj atabilmeyi da sağlıyor.

Bu özellikleri sebebiyle Artifact, Kevin Systrom tarafından sosyalleşmenin geleceği olarak tanımlanıyorken bir diğer yanda 'TikTok'un metin versiyonu. Google Reader'ın bir uygulama olarak yeniden doğuşu ve Twitter'a sürpriz bir saldırı' olarak da tanımlanmıştı.

Uygulamaya yaklaşık 1 ay boyunca arka arkaya girdiğinizde algoritma sizin tercihlerinizi öğrenmeye başlıyor ve haber akışınızı size göre düzenliyor.

Uygulama erken erişimde ancak hem App Store hem de Play Store için yayınlandı.