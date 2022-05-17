Instagram'ın logosu değişti, sosyal medya ti'ye aldı: 'Artık çok değiştim' diyen eski sevgili gibi
Instagram kullanıcıları, 16 Mayıs akşam saatlerinde uygulamaya erişim problemi yaşadıklarını söyledi. Bunun ardından Instagram logosu değişti. Meta çatısı altında yer alan uygulamanın yenilenen logosu, geçmiş yılların tasarımlarından artık daha parlak duruyor. Bu değişim, sosyal medya kullanıcıları tarafından ise espriyle karşılandı.
Pek çok Instagram kullanıcısı, önceki akşam platforma erişirken çeşitli sorunlar yaşadığını bildirdi. İçlerinde en yaygını ise sayfa yenilenemiyor hatası oldu. Yaklaşık 1 ila 1.5 saat arası devam ettiği tahmin edilen probleme aslında bir süredir beklenen bir değişimin sebep olduğu ortaya çıktı. Sonunda Instagram logosu değişti.
INSTAGRAM'IN LOGOSU ARTIK DAHA CANLI
ShiftDelete'in haberine göre, Instagram’a erişim problemi yaşayan pek çok kullanıcı sorunun kaynağını merak ediyordu. Fakat akıllı telefonlarından sürekli bir şekilde uygulamaya erişebilmeye çalışan pek çok kişi logonun bir anda değiştiğini gördüklerini söyledi.
Bunun hemen ardından, kısa bir süre içinde tüm işletim sistemleri üzerinde Instagram logosu değişti.
Soldaki eski, sağdaki ise yeni logo.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Meta çatısı altında yer alan uygulamanın yenilenen logosu, geçmiş yılların tasarımlarından daha parlak duruyor. Bu değişimin ardıdan; sosyal medya üzerinde pek çok kişi şakacı ve alaycı yorumlarda bulundu ve yeni logonun, eski logodan neredeyse hiçbir farkı olmadığı görüşünü savunanlar oldu.
İşte o yorumlardan bazıları...
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