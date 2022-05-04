Instagram için dikkat çeken iddia: 'Baştan aşağı değişiyor'
Sosyal medya devi Instagram, videoların ön plana çıktığı yeni arayüzünü test ediyor. İddiaya göre TikTok’tan esinlenmiş bu görünüm, Instagram videolarını daha değerli hale getirecek ve 'hikayeler' kısmı tamamen ortadan kalkacak.
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, videoları ön plana çıkarmak için yeni kullanıcı arayüzünü test ediyor. Artık kullanıcılar, platforma girdikten sonra tamamen ekranı kaplamış videoları görecek.
ShiftDelete'in aktardığı habere göre; TikTok’tan esinlenmiş bu görünüm, Instagram videolarını daha değerli hale getirecek. Fakat henüz test aşamasında olan yeni Instagram arayüzünde bir de 'kayıp' dikkat çekiyor.
INSTAGRAM HİKAYELER ŞERİDİ KAYBOLUYOR
Instagram, yeni arayüzü değişikliğinde videoları ana sayfada tam ekran haline getiriyor. Platform, kullanıcılarının platformda zamanının yüzde 20’sinden fazlasını videolar için harcadığını açıkladı. TikTok’un büyümesiyle birlikte videolarını ön plana çıkaran Instagram, bu alandaki desteğini devam ettiriyor.
Yeni arayüzde videoların ön plana çıkması dışında bir yenilik daha var. Sorun da diyebileceğimiz bu yenilikte 'Hikayeler' şeridi kayboluyor.
Videoların tam ekranda test edildiği görünümde; mesaj kutusu, bildirim butonu, profil ve diğer tüm kısımların yerleri aynı şekilde kalıyor.
Görsel: ShiftDelete
HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
TechCrunch’ın haberine göre, Instagram, henüz test aşamasındaki yeni arayüz ve hikayelerin kaybolmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat kararlı sürüme tam olarak geldiği takdirde Hikayeler şeridine ekranı yukarı kaydırdıktan sonra ulaşılacağı tahmin ediliyor. Yeni arayüzün kararlı sürüme ne zaman geleceği ve detayları ise şimdilik belirsiz durumda.
YOUTUBE SHORTS İLE DE REKABET EDİYOR
Instagram, reels adını verdiği videolarıyla TikTok dışında ayrıca ek olarak YouTube Shorts videolarıyla da rekabet ediyor. Google, kısa süre önce YouTube Shorts videolarının günlük ortalama olarak 30 milyar görüntülenme aldığını açıklamıştı. Bu başarısının ardından da artık reklamları test etmeye başladı.
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