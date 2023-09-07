Popüler Instagram hikaye özelliği artık gönderilere de geliyor

Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:57

Güncelleme: 07.09.2023 - 11:58

Instagram, kullanıcıların platformdaki daha kişisel ve özel içeriklerini paylaşmalarına olanak tanımak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların akış gönderilerini sadece "Yakın Arkadaşlar" listelerindeki kişilerle paylaşmalarına imkan veren bu özellik, Instagram'ın kişisel bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyor.

Instagram kullanıcıları, uzun bir süredir platformun algoritmik akışının kişisel olmayan bir deneyim sunmasından şikayet ediyorlardı. Bu nedenle, Instagram kullanıcılarına daha fazla kişisel içerik paylaşma olanağı sunmak için bu yeni özellik test ediliyor.

Son birkaç günde, bir dizi kullanıcının bu özelliği fark ettiği ve Instagram'ın bu özelliği bazı ülkelerde test ettiği doğrulandı. Şirket, kullanıcıların Instagram'da daha fazla ifade edebilmeleri ve bağlantı kurabilmeleri için yeni yollar keşfetmeye devam ettiklerini belirtti.