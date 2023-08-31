İddia: Instagram 'Reels'lar 10 dakika oluyor

Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram iddialara göre 'Reels' videolarının süresini 1 dakikadan 10 dakikaya çıkartacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:02
İddia: Instagram 'Reels'lar 10 dakika oluyor
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Sosyal medya platformu Instagram, mobil geliştirici Alessandro Paluzzi'nin iddialarına göre, 'Reels' özelliğinin maksimum süresini üç dakikadan on dakikaya çıkarmayı planlıyor. Bu adım, Instagram'ın rekabeti arttırmayı amaçladığını gösteriyor. 

Özellikle popüler kısa video platformu TikTok'a karşı rekabet etme isteğinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Zira TikTok, kullanıcılarına on dakikaya kadar video yükleme imkanı sunuyor. Instagram'ın Reels özelliğini genişleterek bu alana atlaması, sadece görsel içeriklerle sınırlı bir platform olmak istemediğini gösteriyor. Bu da büyük sosyal medya platformlarının artık sadece geleneksel rollerinde kalmayıp, daha geniş kategorilere yayıldığını gösteriyor.

Bu eğilim Instagram'la sınırlı değil. YouTube gibi uzun video platformu olarak bilinen platformlar bile, TikTok'un kısa formatına benzer özellikler sunarak pazardaki yerini güçlendirmeye çalışıyor. 



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