Dikey video akımı devam ediyor: Instagram, YouTube'dan sonra sıra Google Play Store'da

Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:17

Güncelleme: 06.09.2023 - 16:19

Google Play Store, "The Play Report" adlı orijinal bir video dizisi başlatarak yeni uygulamaları keşfetmeyi teşvik ediyor. Bu videolar, ABD'deki belirli kullanıcılara Play Store ana sayfasında gösterilmeye başlandı ve diğer kullanıcılar bu videoları Google Play'in YouTube, Facebook ve Instagram hesaplarında izleyebilecekler.

Google'ın bu videoları kullanıcılarına sunduğu GIF ile gösteriliyor ve büyük olasılıkla YouTube Shorts formatında olacaklar. Her bölümde uzmanlar, içerik oluşturucuları ve Google çalışanları farklı uygulamaları tanıtacaklar.

Bu adım, Google'ın kısa video formatını Play Store'da daha fazla kullanma niyetini gösteriyor. Şirket, kısa videoların uygulama keşfinde etkili bir araç olabileceğini düşünüyor.

Google Play Store zaten geliştiricilerin uygulama sayfalarında YouTube videolarını kullanmasına izin veriyor. Ancak, bu yeni programın diğer içerik oluşturuculara veya geliştiricilere yönelik genişletilip genişletilmeyeceği henüz açıklanmadı.

Google'ın YouTube Shorts'a olan ilgisi giderek artıyor. Temmuz ayında, şirket Shorts'un aylık 2 milyardan fazla oturum açmış kullanıcı tarafından izlendiğini açıkladı. Bu, Play Store'un uygulama keşfi için kısa videoları kullanabileceği potansiyel bir alanı gösteriyor.