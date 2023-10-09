Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:11

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:11

Instagram'ın ilk yıllarında Hikayeleri gizlemek oldukça karmaşıktı. Her bir Hikaye için ayrı ayarlar yapmanız ve hangi takipçilerin göreceğini seçmeniz gerekiyordu. Sonra, bu ayarları geri almak istediğinizde tekrar düzenlemek zorunda kalıyordunuz.

Ancak 2018 yılında Instagram, içeriği sınırlı bir grupla paylaşmayı çok daha basit hale getiren "Yakın Arkadaşlar" özelliğini tanıttı. Bu özelliği kullanarak, özel veya hassas içerikleri paylaşırken daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.

Peki Intagram yakın arkadaşlar nasıl kullanılır? Instagram'da yakın arkadaşlara nasıl eklenilir?

INSTAGRAM YAKIN ARKADAŞLARA NASIL EKLENİR?

Yakın arkadaş listenizi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Instagram uygulamasını Android veya iOS cihazınızda açın. Sağ alt köşedeki profil resminize dokunun. Sağ üst köşedeki menü düğmesine tıklayın ve "Arkadaşları Kapat" seçeneğine dokunun. Eğer daha önce bir Yakın Arkadaş listesi oluşturmadıysanız, "Başla" düğmesini görebilirsiniz. Bu düğmeye tıklayın. Bu, listenizi başlatmanıza ve kişiler eklemeniz için öneriler sunan bir sayfaya yönlendirecektir. İlk listenizi oluşturduğunuzda, "Liste Oluştur" seçeneğine dokunun. Artık, "Yakın Arkadaşlar" listesini seçtiğinizde, mevcut listenizi göreceksiniz. Daha fazla arkadaş eklemek için, sayfanın üstündeki arama kutusuna arkadaşlarınızın adını veya Instagram kullanıcı adını yazın ve adlarının yanındaki onay işaretine dokunun. Bir kişiyi listeden çıkarmak isterseniz, adın yanındaki onay işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır.

Bu basit adımları takip ederek, Instagram'da Yakın Arkadaşlar listenizi oluşturabilirsiniz. Bu özellik, içeriklerinizi daha hassas veya özel bir grupla paylaşırken daha fazla kontrol sağlar ve sizi karmaşık ayarlarla uğraşmaktan kurtarır. Artık sadece seçtiğiniz arkadaşlarınızla özel içerikleri paylaşabilirsiniz.