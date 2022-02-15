Intel Mobileye, 2024'te sürücüsüz araçları piyasaya sunacağını açıkladı
Intel Corp'un Mobileye birimi, 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortaklarıyla birlikte kendi kendini süren elektrikli servisler inşa etmeyi ve devreye almayı planlıyor.
Yöneticiler, Reuters'e verdiği demeçte, Intel Corp'un Mobileye biriminin, otomatik sürüş sistemini taksiler ve dağıtım araçlarının ötesine genişletmek amacıyla 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortaklarıyla birlikte kendi kendini süren elektrikli servisler inşa etmeyi ve dağıtmayı planladığını söyledi.
Mobileye, Benteler EV Systems ve Beep, 12 ila 14 koltuklu ve direksiyon veya pedalsız isteğe bağlı sürücüsüz servisleri piyasaya sürecek.
Bir mobilite hizmet sağlayıcısı olan Beep'in danışma kurulu üyesi Hinrich Woebcken, araçların hız sınırlarının saatte 35 mil veya daha az olduğu "çevrelerle çevrili alanlarda" çalıştırılacağını söyledi.
Mobileye, düzenleyici onayı beklerken bu yılın sonuna kadar İsrail ve Almanya'da robotaksi dağıtmayı planlıyor. Ayrıca, 2023 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde otomatik elektrikli dağıtım araçlarını hizmete sokmak için Silikon Vadisi girişimi Udelv ile birlikte çalışıyor.
BİRÇOK KONUDA YARDIMCI OLACAK
Yöneticiler, servislerin sürücü maliyetlerinden tasarruf edilmesine, sürücü eksikliklerinin giderilmesine ve emisyon, tıkanıklık gibi kentsel sorunların ele alınmasına yardımcı olacağını söyledi.
Alman otomotiv parça grubu Benteler International AG'nin bir parçası olan Benteler EV Systems, otomotiv endüstrisini ve kamuya açık yollar için güvenlik standartlarını karşılayan servisleri inşa edecek.
İlgili Haberler
- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Tesla'ya ırk ayrımcılığı ve taciz davası açıldı
- Tesla, Türkiye'nin 10 kentinde hızlı şarj merkezi kuracak
- Hyundai ve Kia, yangın riski nedeniyle araçlarını geri çağırıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Intel Mobileye piyasaya sürücüsüz araç sunacak
- Uzmanından 'prostat biyopsisi' uyarısı
- Boyalı saçları korumak için yapılacaklar nelerdir?
- 'Batı tipi beslenme' hastalıklara kapı aralıyor
- Saç bakımında dikkat edilmesi gereken püf noktalar
- 'Kırık kalp sendromu' vakaları pandemide arttı
- Epilepsi nöbetlerinde 'kafein' etkisi
- Anne Baba Akademisi
- Jean Stafford’tan huzursuz öyküler...
- Yücel Feyzioğlu’ndan bizi anlatan masallar!