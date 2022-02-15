Intel Mobileye, 2024'te sürücüsüz araçları piyasaya sunacağını açıkladı

15 Şubat 2022 Salı, 00:00

Yöneticiler, Reuters'e verdiği demeçte, Intel Corp'un Mobileye biriminin, otomatik sürüş sistemini taksiler ve dağıtım araçlarının ötesine genişletmek amacıyla 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortaklarıyla birlikte kendi kendini süren elektrikli servisler inşa etmeyi ve dağıtmayı planladığını söyledi.



Mobileye, Benteler EV Systems ve Beep, 12 ila 14 koltuklu ve direksiyon veya pedalsız isteğe bağlı sürücüsüz servisleri piyasaya sürecek.



Bir mobilite hizmet sağlayıcısı olan Beep'in danışma kurulu üyesi Hinrich Woebcken, araçların hız sınırlarının saatte 35 mil veya daha az olduğu "çevrelerle çevrili alanlarda" çalıştırılacağını söyledi.



Mobileye, düzenleyici onayı beklerken bu yılın sonuna kadar İsrail ve Almanya'da robotaksi dağıtmayı planlıyor. Ayrıca, 2023 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde otomatik elektrikli dağıtım araçlarını hizmete sokmak için Silikon Vadisi girişimi Udelv ile birlikte çalışıyor.



BİRÇOK KONUDA YARDIMCI OLACAK

Yöneticiler, servislerin sürücü maliyetlerinden tasarruf edilmesine, sürücü eksikliklerinin giderilmesine ve emisyon, tıkanıklık gibi kentsel sorunların ele alınmasına yardımcı olacağını söyledi.



Alman otomotiv parça grubu Benteler International AG'nin bir parçası olan Benteler EV Systems, otomotiv endüstrisini ve kamuya açık yollar için güvenlik standartlarını karşılayan servisleri inşa edecek.

