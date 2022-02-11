ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Tesla'ya ırk ayrımcılığı ve taciz davası açıldı
Kaliforniya Adil İstihdam ve Barınma Departmanı (DFEH) Çarşamba günü, şirketin Fremont fabrikasında sistematik olarak ırk ayrımcılığı yapıldığı ve tacizde bulunulduğu iddiaları üzerine Tesla'ya karşı dava açarken şirket tüm iddiaları reddetti ve mahkemede mücadele yürüteceğini bildirdi.
NBC News haber kanalının Perşembe günü aktardığını göre, Kaliforniya Adil İstihdam ve Barınma Departmanı (DFEH) direktörü Kevin Kish, departmanın Kuzey Kaliforniya'daki Tesla fabrikasındaki işçilerden gelen yüzlerce şikayetin ardından merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyan elektrikli araç devine dava açtığını söyledi.
Eyalette işçilerin temel haklarını savunmakla görevli departmandan yapılan yazılı açıklamada, yetkililerin iddiaları soruşturduktan sonra Fremont fabrikasının "siyahi işçilerin düşmanca bir iş ortamı yaratan ırkçı hakaretlere maruz kaldığı ve görevlendirmelerde, disiplinde, ücretlerde ve terfilerde ayrımcılığa uğradığı ırkçı ve ayrımcı bir işyeri" olduğuna dair kanıtlar bulduğu kaydedildi.
TESLA'DAN AÇIKLAMA
Tesla da Çarşamba günü bir yazılı açıklama yayınlayarak, departmanın özellikle Fremont fabrikasında 2015-2019 yılları arasında çalışanlar tarafından iddia edilen suistimallere odaklandığına ancak DFEH'nin son üç yılda şirketin işyeri uygulamalarına ilişkin endişeleri hiç dile getirmediğine dikkat çekti ve departmanın attığı adımın hem adil olmadığı hem de ters etki yaratacağı görüşünü savundu. "Ayrımcılığa veya tacize uğradığını düşünen kişiler, geçen beş yılda DFEH'den Tesla'yı soruşturmasını neredeyse 50 kez istedi. Her seferinde, DFEH Tesla'nın suistimali olduğu yönünde bir tespitte bulunmadı ve soruşturmayı kapattı" ifadelerinin yer aldığı Tesla açıklamasında bu sonuçların, departmanın mevcut iddialarına inandırıcılık katmadığı da kaydedildi.
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