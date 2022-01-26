Tesla, Türkiye'nin 10 kentinde hızlı şarj merkezi kuracak

26 Ocak 2022 Çarşamba, 12:00

Elon Musk’un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi.

Söz konusu güncellemeye göre Tesla, Türkiye’de 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekledi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye'deki konumlarında yer alan kentler sırasıyla şu şekilde: İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya.

ABD ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla’nın; Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.

İSTANBUL OFİSİ İÇİN İŞ İLANI

Tesla ayrıca iş ilanları sayfasında İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı için iş ilanı yayımladığı görüldü.

Türkiye'de kurulması planlanan Supercharge istasyonlarının, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebileceği öğrenildi.