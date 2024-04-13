İnternet kullanımı o gün dibi gördü! Peki neden?

Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:08

Güncelleme: 13.04.2024 - 16:08

Yeni veriler, insanları interneti bırakmaya ikna etmenin en garanti yolunun sadece bir neslin görebileceği bir Güneş tutulması olduğunu gösteriyor; birkaç dakikalığına da olsa… Bulut bilişim sağlayıcısı Cloudflare’dan gelen tahminlere göre pazartesi günkü çevrim içi trafik, tutulmanın tam güzergâhında haftalık yüzde 40-60 arasında azaldı. Cloudflare’ın deyimiyle, TSİ 21:00 civarında “Önceki haftaya göre trafik aktaran bitler yüzde 8, trafik talebi ise yüzde 12 düştü”.

TELEFONLAR VE BİLGİSAYARLAR TUTULMA İÇİN BIRAKILDI

Populer Science Türkçe'nin NASA’dan aktardığına göre pazartesi günkü tam tutulma güzergâhında hemen hemen 177 km genişlikte bir kara parçası uzanıyordu. Meksika’nın Mazatlan şehrinden başlayan bu güzergâh, kıta ABD’sindeki 13 eyaletten geçip Kanada’nın Montreal şehrine ulaştı. Sadece Amerika’da tam tutulma güzergâhında 52 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu kişilerin birçoğunun da telefon ve bilgisayarlarını bırakarak dışarı çıktığı ve tutulmaya baktığı görülüyor.

The New York Times’ın altını çizdiği üzere oturum kapatan kişi sayısının en fazla olduğu eyalet Vermont. Buradaki internet kullanımının, önceki haftaya kıyasla yüzde 60 düştüğü tahmin ediliyor.

İlginç bir şey daha var ki, Cloudflare’ın ABD’deki internet kullanım haritasına bakarak tutulma sırasındaki hava durumu hakkında da biraz bilgi edinebiliyorsunuz. Olay yörüngesindeki eyaletlerin çoğunda oldukça büyük boyutlu gerilemeler görülse de, Teksas’ta sadece yüzde 15’lik bir azalma gerçekleşmiş. Fakat Yalnız Yıldız Eyaleti’nin büyük bir kısmının zor hava koşullarına göğüs gerdiği düşünüldüğünde, muhtemelen birçok kişi dışarı çıkmamış; hatta tutulmanın başka yerdeki görüntülerini internetten bile izlemiş olabilirler.

Peki insanlar tutulma paylaşımı yapmıyorsa ne yapıyordu? Anın fotoğrafını çekmek her zaman oldukça popüler bir faaliyetken, NASA da birden çok gönüllü araştırma projesini yönetiyordu.

Cloudflare’ın verilerinden yorum yaparsak, üzerlerindeki tutulma sona erdiğinde insanların yeniden oturum açması uzun sürmemiş.

Kullanım miktarı bütün eyaletlerde olayın sona ermesiyle neredeyse tamamen aynı zamanda epey standart seviyelere geri dönmüş görünüyor. Çoğu kişinin tepkilerini, fotoğraflarını ve videolarını paylaşmak için acele ettiğine şüphe yok. Fakat Pazartesi günkü tutulma, biraz ara verip dışarı çıktığınızda görülecek çok daha fazla şey olduğunu hatırlatan bir olay olarak kalacak belki de…