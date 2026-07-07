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IO Interactive, İstanbul'daki stüdyosunu kapattığını duyurdu

IO Interactive, İstanbul'daki stüdyosunu kapattığını duyurdu

7.07.2026 19:36:00
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Haber Merkezi
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IO Interactive, İstanbul'daki stüdyosunu kapattığını duyurdu

Danimarka merkezli oyun stüdyosu IO Interactive, İstanbul'da birkaç yıl önce açtığı oyun stüdyosunu kapatacağını açıkladı.
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Türkiye'nin oyun merkezlerinden biri haline gelmeye başlayan İstanbul'da 2023 yılında IO Interactive'ın bir stüdyosu açılmıştı. IO Interactive, bildiğiniz üzere Hitman serisi ve yeni çıkan 007 First Light gibi oyunların geliştirici stüdyosu. 

Microsoft Xbox tarafında kıyıma devam ederken şirket çatısı altında RPG oyunu Project Fantasy üzerinde çalışan IO Interactive, desteğin çekildiğini duyurmuştu. Oyunun tüm haklarını alan stüdyo bu sefer yola bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı. Ancak bağımsız olarak yola devam etmek ve fazla bütçe gerektiren oyunlara odaklanmak şirketi yordu. İlk gözden çıkartılan ise İstanbul stüdyosu oldu. 

IO Interactive X üzerinden yaptığı açıklamada şirketin uzun vadeli geleceği için yeni bir denge bulma gerekliliğinden bahsetti. Bu bağlamda alınan kararla İstanbul stüdyosunun kapatıldığı belirtildi. 

Şirket bünyesinde çalışan ancak artık işsiz olan kişilerin de desteklenmesi için çabalacağını söyledi. 

İlgili Konular: #IO Interactive #oyun stüdyosu

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