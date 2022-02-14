iOS 16 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu
Akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerinden Apple bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı iOS 16 güncellemesi için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Apple'ın iOS 16 modellerini hangi cihazlara çıkartacağı da belli oldu. İşte iOS 16 güncellemesini alacak iPhone modelleri...
Bir süre önce piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket ünvanının sahibi olan Apple, önümüzdeki aylarda düzenlenmesi beklenen WWDC 2022’de bünyesinde barındırdığı işletim sistemlerinin yeni sürümlerini vitrine çıkaracak. Geçen yıl iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 ve watchOS 8’i tanıtan şirket, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başarmış ve vakit kaybetmeden bu sürümlerin yenileri üzerinde çalışmalara başlamıştı.
Yaklaşan WWDC 2022 nedeni ile özellikle iPhone modellerine hayat veren iOS 16 ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bu söylentiler genellikle hangi modellerin yeni sürümü alacağı ve hangilerinin almayacağı yönündeydi.
IOS 16 ALACAK IPHONE MODELLERİ
Apple, haziran ayında düzenlenmesi beklenen WWDC 2022‘de iOS 16’yı tanıtacak ve hemen ardından beta sürümünü dağıtmaya başlayacak. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, yeni sürümü yalnızca Apple A10 ve üstü işlemcilerden güç alan modellere gönderecek.
İşte iOS 16 alacak iPhone modelleri...
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone SE (2020)
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
iOS 16 uyumlu cihazlar listesinin büyük ölçüde belli olmasıyla bir döneme damga vuran iPhone 6s, iPhone 6s+ ve iPhone SE 2016 gibi telefonlar için yolun sonuna gelindiği görülüyor.
Bilindiği üzere üç model de Apple A9 yonga setinden güç alıyor ve şirket tarafından belirlenen işlemci sınırına takılıyor.
İlgili Haberler
- Apple, söylentileri doğruladı: 'Dokun ve Öde' sistemi geliyor
- Apple'dan yeni hamle: Yapay zeka odaklı müzik girişimini satın aldı
- Akıllı telefonlara en çok bağımlı olan ülkeler açıklandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- 'Şiddetli ceza uygulayacağız'
- Ukrayna'ya askeri destek devam ediyor
- Erdogan's UAE visit in normalization of ties
- Şirketlerin dönüşen altın hesaplarında yeni karar
- Gökhan Özoğuz: 'Hırsızlık meşru hale gelmişse...'
- Super Bowl'da heyecan dolu anlar
- TCMB'den 'FAST' sistemi duyurusu
- Sağlıkta 2 günlük grev kararı
- Kritik uyarı: 'Virüs değişiyor'
- Eski Survivor yarışmacısının annesinden Ilıcalı'ya tepki