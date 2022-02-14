iOS 16 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu

14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:05

Bir süre önce piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket ünvanının sahibi olan Apple, önümüzdeki aylarda düzenlenmesi beklenen WWDC 2022’de bünyesinde barındırdığı işletim sistemlerinin yeni sürümlerini vitrine çıkaracak. Geçen yıl iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 ve watchOS 8’i tanıtan şirket, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başarmış ve vakit kaybetmeden bu sürümlerin yenileri üzerinde çalışmalara başlamıştı.

Yaklaşan WWDC 2022 nedeni ile özellikle iPhone modellerine hayat veren iOS 16 ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bu söylentiler genellikle hangi modellerin yeni sürümü alacağı ve hangilerinin almayacağı yönündeydi.

IOS 16 ALACAK IPHONE MODELLERİ

Apple, haziran ayında düzenlenmesi beklenen WWDC 2022‘de iOS 16’yı tanıtacak ve hemen ardından beta sürümünü dağıtmaya başlayacak. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, yeni sürümü yalnızca Apple A10 ve üstü işlemcilerden güç alan modellere gönderecek.

İşte iOS 16 alacak iPhone modelleri...

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2020)

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iOS 16 uyumlu cihazlar listesinin büyük ölçüde belli olmasıyla bir döneme damga vuran iPhone 6s, iPhone 6s+ ve iPhone SE 2016 gibi telefonlar için yolun sonuna gelindiği görülüyor.

Bilindiği üzere üç model de Apple A9 yonga setinden güç alıyor ve şirket tarafından belirlenen işlemci sınırına takılıyor.