iOS 16 geliyor: Türkiye'de saat kaçta yayınlanacağı açıklandı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:49

Geçen hafta gerçekleşen eylül ayı Apple Etkinliği ile iPhone 14 ailesi, Apple Watch Series 8, SE 2, Ultra ile AirPods Pro 2022 cihazları tanıtıldı. Daha önceki etkinlikte tanıtılan iOS 16 işletim sistemi ise bugün resmen dağıtılacak.

TÜRKİYE İÇİN iOS 16 ÇIKIŞ SAATİ BELLİ OLDU

Apple’ın açıklamasından sonra beta sürüm kullanıcıları ve geliştiriciler için iOS 16 Release Candidate sürümü yayınlandı.

ShiftDelete'in haberine göre; Apple Developer üzerinden indirilebilen güncelleme, bugün itibariyle watchOS 9 ve tvOS 16 sürümleri ile beraber herkese sunulacak.

Aylarca süren geliştirici ve herkese açık beta sürümlerinden sonra, iOS 16 artık halka hazır. Peki Türkiye’de yeni iOS 16 ne zaman indirmeye sunulacak?

Afghanistan: 21.30

Algeria: 18.00

Australia: 03.00 (Salı)

Australia (Northern Territory: 02.30 (Salı)

Western Australia: 03.00 (Salı)

Austria: 19.00

Bangladesh: 23.00

Belarus: 20.00

Bolivia: 13.00

Brazil: 14.00

Bulgaria: 20.00

Canada: 11.00

Canad (East): 13.00

China: 01.00 (Salı)

Colombia: 12.00

Egypt: 19.00

Europe: 19.00

Finland: 20.00

Istanbul: 20.00

India: 20.30

Iran: 21.30

Iraq: 20.30

Japan: 02.00 (Salı)

Qatar: 20.00

Russia: 05.00 (Salı)

Saudi Arabia: 20.00

Singapore: 01.00 (Salı)

South Africa: 19.00

South Korea: 02.00

Thailand: 00.00 (Salı)

United Arab Emirates: 19.00

United Kingdom: 18.00

United States (PDT): 10.00

United States (EST): 13.00

Yukarıda yayımlanan listeye göre Türkiye’deki iPhone, Apple Watch ve Apple TV kullanıcıları bu akşam 20.00’den itibaren güncellemeyi indirebilecek.

iOS 16 ALACAK İPHONE MODELLERİ

Apple, yeni işletim sistemini destekleyecek cihazları da açıkladı. İşte iOS 16 alacak iPhone modelleri listesi: