iOS 16 geliyor: Türkiye'de saat kaçta yayınlanacağı açıklandı
Apple etkinliğinde tanıtılan iOS 16 işletim sistemi bugün resmen dağıtılacak. Peki Türkiye için iOS 16 çıkış saati ne zaman? İşte ayrıntılar...
Geçen hafta gerçekleşen eylül ayı Apple Etkinliği ile iPhone 14 ailesi, Apple Watch Series 8, SE 2, Ultra ile AirPods Pro 2022 cihazları tanıtıldı. Daha önceki etkinlikte tanıtılan iOS 16 işletim sistemi ise bugün resmen dağıtılacak.
TÜRKİYE İÇİN iOS 16 ÇIKIŞ SAATİ BELLİ OLDU
Apple’ın açıklamasından sonra beta sürüm kullanıcıları ve geliştiriciler için iOS 16 Release Candidate sürümü yayınlandı.
ShiftDelete'in haberine göre; Apple Developer üzerinden indirilebilen güncelleme, bugün itibariyle watchOS 9 ve tvOS 16 sürümleri ile beraber herkese sunulacak.
Aylarca süren geliştirici ve herkese açık beta sürümlerinden sonra, iOS 16 artık halka hazır. Peki Türkiye’de yeni iOS 16 ne zaman indirmeye sunulacak?
- Afghanistan: 21.30
- Algeria: 18.00
- Australia: 03.00 (Salı)
- Australia (Northern Territory: 02.30 (Salı)
- Western Australia: 03.00 (Salı)
- Austria: 19.00
- Bangladesh: 23.00
- Belarus: 20.00
- Bolivia: 13.00
- Brazil: 14.00
- Bulgaria: 20.00
- Canada: 11.00
- Canad (East): 13.00
- China: 01.00 (Salı)
- Colombia: 12.00
- Egypt: 19.00
- Europe: 19.00
- Finland: 20.00
- Istanbul: 20.00
- India: 20.30
- Iran: 21.30
- Iraq: 20.30
- Japan: 02.00 (Salı)
- Qatar: 20.00
- Russia: 05.00 (Salı)
- Saudi Arabia: 20.00
- Singapore: 01.00 (Salı)
- South Africa: 19.00
- South Korea: 02.00
- Thailand: 00.00 (Salı)
- United Arab Emirates: 19.00
- United Kingdom: 18.00
- United States (PDT): 10.00
- United States (EST): 13.00
Yukarıda yayımlanan listeye göre Türkiye’deki iPhone, Apple Watch ve Apple TV kullanıcıları bu akşam 20.00’den itibaren güncellemeyi indirebilecek.
iOS 16 ALACAK İPHONE MODELLERİ
Apple, yeni işletim sistemini destekleyecek cihazları da açıkladı. İşte iOS 16 alacak iPhone modelleri listesi:
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone SE (2022)
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone Xr
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
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