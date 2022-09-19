iOS 16.1 beta hatası iPhone'larda GPS'i bozuyor
Yeni iPhone 14 serisinde ve yeni yayımlanan iOS 16 tarafında çeşitli hatalar ve sorunlar bulunuyor. İşte bunlardan biri de beta tarafında ortaya çıktı.
Apple'ın yeni iPhone 14 serisi hakkında pek çok tartışma ortalıkta dolanıyor. Bunun yanında iOS 16 tarafında da bazı problemler var. Güncellemeyi yapan bazı iPhone 11 kullanıcıları dokunmatik ekranda sorun yaşarken, bazı iPhone 14 kullanıcıları da kamera tarafında sorunlar yaşadıklarını bildirmişti.
Beta kullanıcılarını etkileyen sorun sonrası iPhone 14 Pro kullanıcılarına yüklemeyin uyarısı
Bunlara ek olarak iOS 16.1 beta tarafında GPS'i bozan bir hata tespit edildi. iPhone 14 Pro modellerinde yaşanan bu sorun sebebiyle iOS 16.1 beta sürümüne geçilmemesi öneriliyor.
MacRumors tarafından bildirilen hata bildirimlerinde beta sürümünü kullanan iPhone 14 Pro kullanıcıları GPS'i çalıştıramıyor. Yeni güncelleme ve yeni telefon sebebiyle yaşandığı düşünülen bu sorunun 'beta' sürecinden çıkılıp tam sürüm güncellemesi yayımlandığında ortadan kalkması bekleniyor.
Beta sürümü tarafında sorunlar yaşandığı için Apple'ı suçlamamak gerek ancak kararlı bir iOS 16.1 sürümü için bu yılın sonlarını beklemek lazım.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Afişler teker teker toplatılıyor
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- Valerien Ismael hedef gösteriliyor!
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- Kraliyet Ailesi'nde 'Prens Harry' depremi