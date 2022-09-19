iOS 16.1 beta hatası iPhone'larda GPS'i bozuyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:04

Apple'ın yeni iPhone 14 serisi hakkında pek çok tartışma ortalıkta dolanıyor. Bunun yanında iOS 16 tarafında da bazı problemler var. Güncellemeyi yapan bazı iPhone 11 kullanıcıları dokunmatik ekranda sorun yaşarken, bazı iPhone 14 kullanıcıları da kamera tarafında sorunlar yaşadıklarını bildirmişti.

Beta kullanıcılarını etkileyen sorun sonrası iPhone 14 Pro kullanıcılarına yüklemeyin uyarısı

Bunlara ek olarak iOS 16.1 beta tarafında GPS'i bozan bir hata tespit edildi. iPhone 14 Pro modellerinde yaşanan bu sorun sebebiyle iOS 16.1 beta sürümüne geçilmemesi öneriliyor.

MacRumors tarafından bildirilen hata bildirimlerinde beta sürümünü kullanan iPhone 14 Pro kullanıcıları GPS'i çalıştıramıyor. Yeni güncelleme ve yeni telefon sebebiyle yaşandığı düşünülen bu sorunun 'beta' sürecinden çıkılıp tam sürüm güncellemesi yayımlandığında ortadan kalkması bekleniyor.

Beta sürümü tarafında sorunlar yaşandığı için Apple'ı suçlamamak gerek ancak kararlı bir iOS 16.1 sürümü için bu yılın sonlarını beklemek lazım.