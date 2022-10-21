iOS 16.1 ile gelecek özellikler belli oldu

21 Ekim 2022 Cuma, 15:31

Geçen ay tanıtılan iPhone 14 ailesi hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekmişti. Yeni tanıtılan telefonlardaki kaza algılama özelliği ise çokça konuşulmuştu. Apple ise geçen günlerde yeni MacOS’i tanıtmış ve Mac kullanıcılarına sunulacak yeni özellikleri duyurmuştu.

WebTekno'nun haberine göre; bugün ise iOS 16.1 ile gelecek tüm özellikler kullanıcılarla paylaşıldı.

MATTER AKSESUARLARI ARTIK APPLE HOME İLE KULLANILABİLECEK

Özellikle evinde akıllı aydınlatmalar ve aksesuarlar kullananları ilgilendiren bu özellik sayesinde Eve Home markasının Matter ürünleri artık Apple Home uygulamasıyla tamamen bütünleşmiş bir şekilde çalışabilecek. Apple Home’un hali hazırda Bang & Olufsen, Denon, JBL ve Pioneer gibi markaların ürünlerini de desteklediğini belirtelim.

Ancak Matter ürünlerini kullanabilmek için Apple Home uygulamasına ek olarak Apple HomePod, HomePod mini, Apple TV 4K ya da Apple TV HD sahibi olmanız ve Siri’nin açık olması gerekiyor.

APPLE CARD 'BİRİKİM HESABI'

Henüz sadece ABD’de kullanımda olan Apple Card’ı aktif şekilde kullananların işine yarayacak olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, Apple Card uygulaması üzerinden dünyanın en büyük yatırım bankalarından birisi olan Goldman Sachs’ta bir yatırım hesabı açabilecek.

Apple Card’a bağlı olarak çalışacak bu hesapta minimum yatırım ücreti, yatırma ve çekme ücreti ve minimum bakiye gibi kısıtlamalar olmayacak.

DYNAMIC ISLAND’A ÇOK DAHA KOLAY ERİŞEBİLECEKSİNİZ

iOS cihazlarda uzun zamandır olan erişebilirlik özelliği, ana ekran tuşuna sahip olan iPhone’larda ana ekran tuşuna iki kez dokunduğunuzda, iPhone X ve sonrasında ise parmağınızı ekranın alt kenarından aşağıya kaydırdığınızda aktifleşerek ekranın üst kısmını aşağıya taşıyor ve yukarıdaki uygulamalara ve bildirim çubuğuna kolayca erişebilmenizi sağlıyordu.

Ancak iPhone 14 ailesinde bu özelliği aktifleştirdiğinizde Dynamic Island’ı kullanamıyordu. Yeni, iOS 16.1 güncellemesi sayesinde bu özelliği kullandığınızda artık Dynamic Island’ı da rahatlıkla kullanabileceksiniz.

AİLENİZ VE ARKADAŞLARINIZLA iCLOUD FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞABİLECEKSİNİZ

iCloud üzerindeki birden çok fotoğrafı arkadaşlarınıza göndermek istediğinizde genellikle her bir fotoğrafı tek tek ya da topluca indirip bunları arkadaşlarınıza bir şekilde göndermeniz gerekiyordu. Ancak iOS 16.1 ile artık arkadaşlarınıza ya da ailenize fotoğrafları göndermek zorunda değilsiniz.

Yeni gelen ortak klasör özelliği sayesinde iCloud’da oluşturduğunuz ortak bir klasöre 5 kişiyi ekleyerek onların da kendi fotoğraflarını eklemesine, var olan fotoğrafları düzenleyip silmesine izin verebilirsiniz.

Görsel: WebTekno

KİLİT EKRANINIZ ARTIK ÇOK DAHA YETENEKLİ

iOS 16 ile gelen ve en dikkat çeken özelliklerden birisi olan kilit ekranı özelleştirmesi, pek çok kullanıcıyı mutlu etmişti. Bu özelliğin içerisinde Haritalar uygulaması gibi uygulamalardaki ilerlemeleri anlık olarak görüntüleyebiliyordunuz.

iOS 16.1 ile gelen yeni geliştirme sayesinde bu canlı takip özelliğini artık 3. parti uygulamalarda da kullanabileceksiniz. Uber uygulamasından çağırdığınız aracın ne zaman geleceğini ya da takip etmek istediğiniz bir maçın canlı skorunu kilit ekranında anlık olarak görebileceksiniz.

TELEFONUNUZ ŞARJ OLURKEN DAHA AZ KARBON AYAK İZİ BIRAKACAK

iOS 16.1 ile gelen bir diğer özellik ise “Temiz enerji şarjı” isimli özellik oldu. Bu özellik telefonunuzun gece boyunca şarjda boşuna beklemesinin önüne geçiyor. Özelliği aktif ettiğinizde telefonunuz sabah kaçta telefonunuzu şarjdan çıkarıp kullanmaya başladığınızı öğreniyor ve bu süreden önce telefonunuzu yavaş yavaş şarj ediyor.

Örneğin her gece 23.00’te yatıp sabah 07.00’de uyanıyorsanız iPhone’unuz bunu biliyor ve saat 06.50’ye kadar telefonunuzu yavaşça şarj ediyor.

Bu özellik bir süredir çeşitli Android telefonlarda var ve özelliği test eden kullanıcılar iPhone’daki özelliğin Android’te olduğu kadar iyi çalıştığını belirtiyor.

APPLE FITNESS+’I KULLANMANIZ İÇİN ARTIK APPLE WATCH’A İHTİYACINIZ YOK

Apple Watch’ın en çok kullanılan özelliklerinden olan Fitness+, kullanıcılara fitness ve spor konusunda yardımcı oluyor ve onların, nabız, kalori gibi verileri hem anlık olarak hem de geçmişe dönük olarak takip etmesine olanak sağlıyordu.

iOS 16.1 ile gelen yeni özellik sayesinde Apple Watch kullanmayan iPhone kullanıcıları da artık Fitness+’ın nimetlerinden yararlanabilecek.

ANAHTARLARINIZI ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞABİLECEKSİNİZ

iOS’a son güncellemelerde gelen cüzdan özelliği sayesinde otel kartınızı, bazı otomobillerin anahtarlarını, bazı ev sistemleri ve kapı kilitlerinin giriş anahtarlarını dijital olarak telefonunuzda depolayabiliyorsunuz. Yeni gelen iOS 16.1 güncellemesi sayesinde ise anahtarlarınızı arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Bu özellik sayesinde ev ya da otomobil anahtarlarınızı iMessage, WhatsApp ve Telegram gibi platformlardan arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz. Ayrıca bu anahtarların ne kadar süreyle aktif olarak kullanılabileceğini de seçebileceksiniz.