iOS 16.1 Beta 5 kullanıma sunuldu! Neler getiriyor?

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:44

Apple, haziran ayında düzenlediği WWDC 22 etkinliğinde iPhone modelleri için geliştirdiği yeni iOS 16 işletim sistemini detaylı bir şekilde gösterdi. Geçtiğimiz ay ise yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerini tanıttığı etkinlik ile kullanım sundu. Bugün de bir çok sorunu çözen ve yeni özellikleri beraberinde getiren iOS 16.1 Beta 5 yayınlandı.



iOS 16.1 BETA 5 NELER GETİRİYOR?

Apple, geçtiğimiz hafta çarşamba günü iOS 16.0.3 genel sürümünü kullanıma sundu. Bugün ise iOS 16.1 Beta 5 sürümünü geliştiriciler ve beta programı üyeleri için erişilebilir yaptı. Ek olarak iPadOS 16 beta 12, macOS Ventura beta 11 ve tvOS 16.1 beta 5 de yayınlandı.

Shitfdelete.net'in haberine göre iOS 16.1 ile birlikte iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini sahipleri pil yüzdesine kavuşuyor. Bununla birlikte Kilit Ekranı ve yeni iPhone 14 Pro modellerinin Dinamik Ada bölümü üzerinden anlık olarak olup biteni görmenizi sağlayan Canlı Etkinlikler desteğini sunuyor.

Bir diğer yenilik ise Clean Energy Charging-Temiz Enerji Şarjı oldu. Bununla birlikte ABD özelinde düşük karbon emisyonlu elektriğin mevcut olduğu durumda, yani şebekenin temiz enerji kaynaklarından beslendiği zamanı belirleyerek şarj sürenizi ona göre optimize ediyor.

iCloud içerisinde 6 kişiye kadar aile üyelerinin birlikte kullanabileceği yeni bir fotoğraf kitaplığı geldi. Matter desteği sayesinde ise akıllı ev bağlantılarında Google, Samsung, Amazon ve diğer partnerlerin geliştirdiği aksesuarların sunduğu aksesuarlar ile sorunsuz bir şekilde çalışacak.