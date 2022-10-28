iOS 16.2 Beta indirilmeye açıldı! İşte sunulan yenilikler

28 Ekim 2022 Cuma, 23:51

Apple, bugün yakın zamanda çıkması beklenen iOS ve iPadOS 16.2 Beta güncellemesini yayımladı. Firma, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde duyurduğu birçok özelliği iOS 16.2 Beta güncellemesine ekledi.

Apple, öte yandan geçen birkaç ay önce Freefrom uygulamasını duyurmuştu. Freeform uygulaması; iPhone ve iPad kullanıcılarının not tutmasına, eskiz çizmesine ve daha birçok işleve olanak sağlıyordu. iOS 16.2 ve iPadOS Beta ile gelecek Freeform, cihazlarda bir anlamda beyaz tahta görevi görecek. Bu nedenle uygulamanın özellikle iPad’ler için oldukça kullanışlı olacağı düşünülüyor.

FREEFORM UYGULAMASI NASIL İŞLİYOR?

Apple, Haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde Freeform için şu sözleri aktarmıştı:

“Esnek bir tuval sunan yeni ve güçlü Freeform iş birliği uygulaması, kullanıcıların düzen ve sayfa boyutu hakkında endişe duymasına gerek kalmadan tek bir yerden paylaşım yapmasını, ortak çalışmasını ve değişiklikleri görmesini sağlıyor. Üstelik kullanıcılar, Apple Pencil desteğinden de tamamen yararlanabiliyor. Kullanıcılar içerik ekleyip değişiklik yaparken diğer kişilerin yaptığı katkıları da görebiliyor ve bu şekilde gerçek zamanlı bir iş birliği alanından yararlanabiliyor.”

Apple ayrıca tabletler için iPadOs 16.2 Beta güncellemesinde Stage Manager özelliğini de getiriyor. Yine 2022 Haziran WWDC etkinliğinde tanıtılan Stage Manager, çoklu görev yönetme ve düzenlemede kullanılıyor. Halihazırda MacBook’larda kullanılan fonksiyon, kullanıcıların sıralanmış pencereleri gruplara ayırmasını ve ayrılan grupların kendi aralarında pencere değişimi yapmasını sağlıyor.

Apple ayrıca ev aksesuarlarına sahip olan kişilerin daha iyi bir performans deneyimlemesi için iOS ve iPadOS 16.2 Beta güncellemesinde yeni bir ev uygulama mimarisini de sunuyor. Fakat yeni uygulamayı kullanmak için HomePod 16.2 Beta güncellemesi gerekiyor.