iOS 16.1 nihayet indirilebiliyor: Neler sunuyor?
Apple'ın yenilikleri ve sorunları beraberinde getiren güncellemesi iOS 16'nın yeni sürümü geldi.
Apple'ın iOS 16'yı sunmasıyla bazı yenilikler de beraberinde geldi. Yazılımsal olarak arayüzü değiştiren şirket, özellikle Android tarafta yıllardır sunulan 'özelleştirmeleri' de getirdi. Bu Apple için önemli bir adım olsa da kullanıcılar tarafında bazı sorunlar da yaşandı. İşte bu sorun yaşayan kullanıcıların gözü iOS 16.1'deydi. Güncelleme nihayet indirilmeye sunuldu.
iOS 16.1 NELER SUNUYOR? İŞTE GELEN BÜTÜN YENİLİKLER
Apple'ın iPhone SE ikinci nesil ve iPhone 8 serisi olmak üzere oldukça eski telefonlarına da iOS 16'yı sunduğunu biliyoruz. Şirketin bu yeni güncellemesi oldukça kalabalık iPhone kullanıcısına hitap ediyor.
Sunulan yenilikler Apple tarafından şu şekilde sıralanıyor:
iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi
-Fotoğrafları ve videoları en fazla beş başka kişiyle sorunsuz bir şekilde paylaşmaya yönelik ayrı bir arşiv
-Ayarlama kuralları, bir arşiv ayarlarken veya arşive katılırken başlangıç tarihine ya da fotoğraflardaki kişilere göre eski fotoğraflarla kolayca katkıda bulunmanızı sağlar
-Paylaşılan Arşiv’i, Kişisel Arşiv’inizi ya da her ikisini görüntüleme arasında kolayca geçiş yapmak için arşiv filtreleri
-Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olanak tanır
-Kamera’daki paylaşma seçeneği, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Arşiv’e göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir
Canlı Etkinlikler
-Üçüncü parti uygulamalardan Canlı Etkinlikler, iPhone 14 Pro modellerindeki Dynamic Island’da ve kilitli ekranda bulunabilir
Cüzdan
-Anahtar paylaşımı, Cüzdan’daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlar
Ev
-Pek çok akıllı ev aksesuarının birden fazla ekosistemde birlikte çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter desteklenir
Kitaplar
-Okuyucu denetimleri siz okumaya başladığınızda otomatik olarak gizlenir
Bu güncelleme, iPhone’unuzla ilgili hata düzeltmeleri de içerir:
-Silinen yazışmaların Mesajlar’daki yazışma listesinde görünmesi
-Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması
-VPN uygulaması kullanılırken CarPlay’in bağlanamaması”
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 3 katlı özel üniversite binası çöktü
- MHK'ye patladı: 'Anlayamıyorum...'