iOS 16.1 nihayet indirilebiliyor: Neler sunuyor?

24 Ekim 2022 Pazartesi, 21:10

Apple'ın iOS 16'yı sunmasıyla bazı yenilikler de beraberinde geldi. Yazılımsal olarak arayüzü değiştiren şirket, özellikle Android tarafta yıllardır sunulan 'özelleştirmeleri' de getirdi. Bu Apple için önemli bir adım olsa da kullanıcılar tarafında bazı sorunlar da yaşandı. İşte bu sorun yaşayan kullanıcıların gözü iOS 16.1'deydi. Güncelleme nihayet indirilmeye sunuldu.

iOS 16.1 NELER SUNUYOR? İŞTE GELEN BÜTÜN YENİLİKLER

Apple'ın iPhone SE ikinci nesil ve iPhone 8 serisi olmak üzere oldukça eski telefonlarına da iOS 16'yı sunduğunu biliyoruz. Şirketin bu yeni güncellemesi oldukça kalabalık iPhone kullanıcısına hitap ediyor.

Sunulan yenilikler Apple tarafından şu şekilde sıralanıyor:

iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi

-Fotoğrafları ve videoları en fazla beş başka kişiyle sorunsuz bir şekilde paylaşmaya yönelik ayrı bir arşiv

-Ayarlama kuralları, bir arşiv ayarlarken veya arşive katılırken başlangıç tarihine ya da fotoğraflardaki kişilere göre eski fotoğraflarla kolayca katkıda bulunmanızı sağlar

-Paylaşılan Arşiv’i, Kişisel Arşiv’inizi ya da her ikisini görüntüleme arasında kolayca geçiş yapmak için arşiv filtreleri

-Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olanak tanır

-Kamera’daki paylaşma seçeneği, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Arşiv’e göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir

Canlı Etkinlikler

-Üçüncü parti uygulamalardan Canlı Etkinlikler, iPhone 14 Pro modellerindeki Dynamic Island’da ve kilitli ekranda bulunabilir

Cüzdan

-Anahtar paylaşımı, Cüzdan’daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlar

Ev

-Pek çok akıllı ev aksesuarının birden fazla ekosistemde birlikte çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter desteklenir

Kitaplar

-Okuyucu denetimleri siz okumaya başladığınızda otomatik olarak gizlenir

Bu güncelleme, iPhone’unuzla ilgili hata düzeltmeleri de içerir:

-Silinen yazışmaların Mesajlar’daki yazışma listesinde görünmesi

-Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması

-VPN uygulaması kullanılırken CarPlay’in bağlanamaması”